VIDÉO - "Obi-Wan Kenobi" : Disney+ dévoile la bande annonce et la date surprise d'un documentaire

Obi-Wan Kenobi : A Jedi's Return. Les fans de la saga Star Wars l'attendaient, il est désormais programmé. À partir du 8 septembre 2022, le "documentaire exclusif" sur la série centrée sur l'un des plus grands maîtres Jedi sera disponible sur la plateforme de streaming Disney+.

Ce lundi 22 août, une bande annonce de ce "making of" a été dévoilée par la franchise. On y aperçoit les stars du casting XXL de la série se déroulant dix ans après La revanche des Sith (épisode III de la saga). Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) et Hayden Christensen (Anakin Skywalker) livrent leur joie et émotion d'avoir de nouveau saisi leur sabre laser pour jouer dans un univers qui est ancré "dans la vie de tout le monde". Moses Ingram, qui joue Reva Sevander dans la série, ou encore Deborah Chow, la réalisatrice canadienne, confient également leur fierté de participer à cette aventure extraordinaire.

Le documentaire sortira à l'occasion du "Disney+ Day", le 8 septembre, un jour spécial où de nombreux films et séries seront disponibles sur la plateforme comme Cars on the road, la série animée de la franchise Cars, Pinocchio, la nouvelle version du l'histoire mythique ou le quatrième épisode de la série Marvel Studios She-Hulk.

