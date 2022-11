Netflix lance son offre avec publicité en France : que contient cette formule et comment l'activer ?

L'abonnement avec publicité de Netflix arrive en France. La nouvelle offre "Essentiel avec publicité" à 5,99 euros par mois du géant du streaming sera disponible à partir de 17 heures ce jeudi 3 novembre. En contrepartie de ce tarif plus abordable, les utilisateurs doivent consentir à visionner de la publicité avant de visionner les films et séries du catalogue de l'entreprise américaine.

Concrètement, des plages de publicités de quatre à cinq minutes par heure qu'il ne sera pas possible de passer seront proposées durant le visionnage des programmes. Plusieurs limitations sont toutefois prévues : les profils enfants seront exemptés de réclames, tout comme les films Netflix, qui seront seulement précédés par des spots promotionnels de quinze à trente secondes.

En outre, cette offre propose un catalogue légèrement réduit puisque près de 15% des films, séries et documentaires ne seront pas proposés par rapport à l'offre classique. Les contenus originaux ne sont pas concernés par cette restriction. Les utilisateurs devront aussi se contenter d'une résolution en qualité HD à 720p.

Comment activer cette formule

Les utilisateurs français désireux de souscrire à cette formule "Essentiel avec pub" doivent patienter jusqu'à la fin de la journée. Il faudra alors se connecter sur son compte Netflix depuis un ordinateur et se rendre dans l'onglet "Changer de forfait" pour sélectionner l'offre souhaitée. Les personnes qui ne disposent pas de compte Netflix n'auront qu'à se rendre sur le site de la plateforme pour sélectionner le forfait après avoir finalisé leur inscription.

Cette nouvelle formule doit permettre à Netflix de renouer avec la croissance en attirant un nouveau public au sortir de plusieurs exercices en berne. La société espère atteindre 40 millions d'abonnés supplémentaires d'ici la fin 2023 grâce à cette offre lancée en France et dans une dizaine de marchés. Les utilisateurs français pourront bientôt découvrir les offres de deux nouveaux acteurs du streaming d'ici la fin de l'année avec le lancement des plateformes de Paramount et Universal.

