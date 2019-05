publié le 01/05/2019 à 06:32

Au programme du catalogue Netflix de mai 2019, une rencontre inoubliable avec un extraterrestre, des amours sanglantes et des éléments déchaînés, parfois même toxiques. Pas de nouveautés incroyables du côté des séries qui continuent leur chemin pour notre plus grand plaisir.



Parmi elles, la saison 2 de la série danoise The Rain. La première salve d'épisodes, suivant un groupe de jeunes survivants confrontés à une pluie qui transforme en zombie quiconque se place sur son chemin, nous avait laissé le souffle coupé. Le 17 mai prochain, ce Walking Dead de la météo refait surface.

Également au programme des séries renouvelées, Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, un spin-off délicatement réalisé du film féministe éponyme de Spike Lee revient le 24 mai pour une saison 2.

On retrouvera tout de même quelques nouveautés comme What/If le 24 mai, une série très mystérieuse avec Renée Zellweger jouant avec la vie des gens comme aux échecs. Dans un genre quelque peu différent, Christina Applegate campe une veuve éplorée, et légèrement coupable, dans Dead To Me le 3 mai.



Côté films, le titre le plus long du catalogue cinéma débarque sur la plateforme : Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile. Ce film de Joe Berlinger retrace le procès de Ted Bundy, accusé d'avoir tué un nombre incalculable de femmes et sa relation complexe avec sa petite-amie. Et en guest-star, Zac Efron, impassible en charmant serial-killer.

Si vous aimez les romances

FILM - The Last Summer, 3 mai : Après The Perfect Date au mois d'avril, Netflix continue de remplir son catalogue de série adulescente. Et on continue de piocher dans les acteurs de la série à succès de la plateforme, Riverdale, puisque l'un des rôles principaux revient à K.J Apa. Amours, amitiés, tensions et jalousie... Tous les ingrédients sont là pour une bonne comédie romantique. En prime, Tyler Posey, le héros de Teen Wolf.



SÉRIE - How To Sell Drugs Online (Fast) (saison 1), 31 mai : Quand sa petite-amie le quitte pour le dealer du lycée, Moritz ne se démonte pas, il décide de se lancer (vite) dans le même commerce. Première saison pour cette série allemande au scénario explosif. De quoi rentrer en transe, on ne sait pas, mais l'expérience vaut peut-être le détour.



SÉRIE - Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, 24 mai : Bien plus qu'une simple romance, cette série est une étude de mœurs orchestrée par le "palmé" à Cannes en 2018 pour BlackKklanman, Spike Lee. Nola Darling est une femme noire, indépendante, artiste et sexualisée autour de laquelle trois amants gravitent. Au cœur de l'histoire, l'émancipation féminine et la question raciale, caisse de résonance de la filmographie du réalisateur de Malcolm X (1995).

Si vous aimez Dr Jekyll et Mr Hyde

FILM - American Psycho, 1er mai : Il est beau, riche, musclé... Seul hic, il aime bien briser des nuques, féminines ou non, à coups de haches et tard le soir. Christian Bale, évidemment majestueux en serial killer de Wall Street. Une adaptation justement sanglante du roman de Bret Easton Ellis par Mary Harron à (re)voir absolument.



SÉRIE - Dead To Me, 3 mai : Christina Applegate en veuve sobrement éplorée rencontre une femme également en deuil de son mari, jouée par Linda Cardellini (Mad Men) lors d'un groupe de soutien. Cette dernière, aussi excentrique que secrète, devient très vite un élément essentiel à sa vie mais de vieux démons et la police la rattrapent. Humour noir garanti.



FILM - The Perfection, 24 mai : Décidément, après son rôle dans Get Out de Jordan Peele, Allison Williams ne veut plus lâcher la case thriller horrifiant. Génie du violoncelle, c'est dans un sourire que son personnage tend une hache à son amie (et concurrente) qui est en train de se faire manger de l'intérieur par des insectes. Réalité ou imaginaire, on ne peut s'empêcher de penser au grinçant et terrifiant Black Swan de Darren Aronofsky.

Si vous aimez sourire, et même rire

FILM - Un Week-end à Napa, 10 mai : Amy Poehler (Parks And Recreation) se lance pour notre plus grand plaisir dans une nouvelle réalisation et toujours accompagnée de ses acolytes Maya Rudolf et Tina Fey. Au programme, on fête les 50 ans entre amies dans la vallée américain des vignes et du soleil, Napa. Un thème qui ne décoiffe pas par son originalité, contrairement à la série Netflix Poupée Russe de la même réalisatrice.



SÉRIE - Good Girls (saison 2), 31 mai : Deuxième salve d'épisodes pour les braqueuses anonymes de banlieue américaine. Après avoir dérobé le supermarché local, les trois meilleures amies vont faire face à de nouveaux problèmes.

Si vous aimez le mystère

FILM - E.T. L'extraterrestre, 9 mai : L'un des chefs d'oeuvre de Steven Spielberg, qui en a fait pleurer plus d'un, rejoint la saga Jurassic Park sur les étagères de Netflix, malgré le conflit.



SÉRIE - The Rain (saison 2), 17 mai : La série danoise revient. On retrouve la petite troupe, rescapée des torrents acides et meurtriers. Seront-ils toujours aussi soudés ? Qu'en est-il de l'immunité de Rasmus ? Simone et Martin se mettront-ils ensemble ? Une pluie de questions qui trouvera peut-être ses réponses bientôt.



SÉRIE - What/If - 24 mai : Un grand mystère entoure cette série. Son trailer énigmatique laisse entrevoir Renée Zellweger, féline, marchant dans une soirée pleine de couples s'embrassant ou se délaissant. Autre indice, le réalisateur, Mike Kelley est derrière les séries Revenge, Les Frères Scott ou plus lointainement Newport Beach. Une énigme à creuser à sa guise.

Si vous aimez les reconstitution de procès

FILM - Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, 3 mai : Le temps de l'innocence avec High School Musical et ses chansons d'amour au rythme des dunks de basketball est bien loin. Zac Efron devient Ted Bundy, le tueur en série américain qui aurait violé et tué plus de 30 femmes. Le réalisateur Joe Berlinger s'était déjà intéressé à son cas dans un documentaire, Conversations With A Killer : The Ted Bundy Tapes. Le film s'intéresse lui au procès et à l'étrange relation qu'il nouait avec sa petite-amie, interprétée par Lilly Collins.



MINI-SÉRIE - Dans leur regard, 31 mai : Autre procès, cette fois-ci de cinq jeunes noirs accusés à tort de viols. Le récit douloureux d'un procès et d'une condamnation basée sur un racisme écœurant, le tout orchestré par Ava DuVernay qui nous avait éblouis avec Selma sur la campagne de Martin Luther King.