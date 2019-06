publié le 31/03/2019 à 10:24

Au programme du catalogue Netflix de mars 2019, de l'amour en veux-tu en voilà, des aventures horribles et sanglantes et de la beauté 100% naturelle.

Pour les nouveautés qu'il ne faudra pas louper ce mois-ci, ne manquez pas Unicorn Store le 5 avril, réalisé par celle qui cartonne en ce moment avec Captain Marvel, Brie Larson. L'actrice se lance dans un premier film à l'idée loufoque : une jeune femme, perdue dans sa vie et dans son monde, se voit proposer d'adopter une licorne.

Découvrez également Uma Thurman en mère endeuillée par la mort de sa fille dans Chambers (date pour le moment inconnue). Détail de l'intrigue : le cœur de la défunte est transplanté dans le corps d'un jeune femme qui ressent des sensations étranges depuis l'opération...

Côté documentaires, Netflix nous plonge des tréfonds des océans au sommet des montagnes les plus enneigées avec Notre Planète, le 5 avril. Un documentaire envoûtant sur la beauté de nos paysages à préserver de toute urgence.

Si vous aimez les romances

> The Perfect Date ' Official Trailer [HD] ' Netflix Date : 27/03/2019

FILM - The Perfect Date, 12 avril : On retrouve l'acteur Noah Centineo (À tous les garçons que j'ai aimés) et Camila Mendes, Veronica de la série Netflix Riverdale, dans cette comédie romantique où un adolescent propose ses services de "boyfriend" à des adolescentes en manque d'amour.

FILM - Who Would You Take To A Deserted Island ?, 12 avril : Après les séries La Casa de Papel et Elite, on retrouve les deux acteurs espagnols Maria Petrezza et Jaime Lorente dans ce film qui raconte la dernière soirée de cinq colocataires qui se séparent après des années de vie commune. Une fête tout ce qu'il y a de plus fun qui va prendre un tournant inattendu.



SÉRIE - My First First Love, 18 avril : Vos interrogations sur l'adolescence en Corée du Sud trouveront peut-être des réponses dans cette série qui raconte le parcours de cinq jeunes tentant de comprendre le concept de l'amour dans le pays du matin calme.

FILM - Quelqu'un de bien, 19 avril : Une jeune femme doit quitter New-York pour San-Francisco. Problème : son petit-copain avec qui elle vit une histoire passionnelle préfère la quitter plutôt que d'abandonner la grosse pomme. La nostalgie post-rupture se traitera à coup de champagne, d'amies prêtes à tout pour remonter le moral et de situations dignes d'une rom-com. Dans la même veine qu'Ibiza, également produit par Netflix, la dépression en plus.

Si vous aimez avoir des frissons

> Les nouvelles aventures de Sabrina : Partie 2 ' Bande-annonce [HD] ' Netflix Date : 27/03/2019

SÉRIE - Les nouvelles aventures de Sabrina (saison 2), 5 avril : Suite des sombres péripéties dans la vie de cette sorcière en plein crise d'adolescence. Après avoir hésité a célébrer son baptême des ténèbres, la jeune Spellman (jouée par Kiernan Shipka, Sally Draper dans la série Man Men) revient remontée comme jamais, au centre d'un triangle amoureux endiablé.





FILM - The Silence, 12 avril : Décidément, Kiernan Shipka s'extirpe encore davantage de son rôle de petite fille rangée (quoique rebelle) de Man Men pour un rôle dans ce film d'horreur. Duo qui semble fonctionner, l'actrice de 19 ans retrouve sa tante Zelda dans Les Nouvelles aventures de Sabrina, interprétée par Miranda Otto. Également au casting, Stanley Tucci, plus habitué au comédie comme Le Diable s'habille en Prada ou Easy A.



SÉRIE - Chambers (prochainement) : Drame familial avec Uma Thurman, la muse de Quentin Tarantino, dans lequel l'actrice joue une mère en deuil. Le cœur de sa fille a été transplanté dans le corps d'une jeune femme qui va vivre d'étranges sensations. "Il y a beaucoup d'énergie féminine dans cette série", a confié l'actrice lors de la présentation au festival lillois de Séries Mania.

Si vous aimez sourire, et même rire

SÉRIE - HUGE In France, 12 avril : L'humoriste français Gad Elmaleh s'envole vers les États-Unis, où il est inconnu, en partie pour tester ses blagues mais surtout pour retrouver son adolescent de fils, issu d'une relation avec une américaine, élevé aux hormones et fan de culturisme.



SÉRIE - Special (12 avril) : Une série américaine remplie de potentiel et d'humour sur la vie d'un jeune homme handicapé moteur qui, entouré d'amis et de collègues pas toujours faciles, décide d'assumer de ne pas suivre les codes de la pseudo normalité et de cultiver sa différence. Le tout produit par Jim Parsons, connu pour son rôle du tout autant "spécial" Sheldon Cooper dans la série The Big Bang Theorie.

Si vous voulez (re)trouver votre âme d'enfant

> Unicorn Store ' Bande-annonce officielle ' Netflix Date : 27/03/2019

FILM - Unicorn Store, 5 avril : Avec et de Captain Marvel, alias Brie Larson dans la vraie vie, ce film raconte l'histoire d'une jeune femme artistiquement décalée avec le reste du monde. Son absence de plan de carrière lui permet toutefois de faire des plans sur la comète : elle répond à une annonce qui semble exaucer le moindre rêve comme celui d'adopter une licorne.



FILM - Kung Fu Panda 3, 17 avril : Troisième volet pour les aventures du panda qui se rêve en maître du kung-fu. Cette fois-ci, il doit affronter un buffle vengeur et se décide à organiser une armée constitué de ses semblables, plus habitués à croquer des bambous qu'à se battre à la façon de Bruce Lee.

Si vous aimez l'action

> Iron Man 2 - Bande annonce Officielle - VOST Date : 27/03/2019

FILM - Iron Man 2, 1er avril : Deuxième volet des aventures de l'un des Avengers. Des scènes d'action à couper le souffle, de l'humour, il ravira les fans du premier sans en être une copie.



FILM - Le Chasseur et la reine des glaces, 23 avril : Charlize Theron en méchante belle-mère, Chris Hemsworth en chasseur gentil amoureux de la guerrière Jessica Chastain. Beaucoup de monde dans les rangs dans ce spin-off de l'histoire de Blanche-Neige de 2016.

Si vous avez soif de nature

> Notre planète ' Bande-annonce officielle - version longue [HD] ' Netflix Date : 27/03/2019

SÉRIE - Notre Planète, 5 avril : Dans le même esprit que le documentaire La Planète bleue, également produite par Netflix, cette mini-série de huit épisodes a été imaginée en partenariat avec la WWF. Le projet s'est étalé sur 4 ans, capturant le moindre centimètre carré de beauté grâce à une équipe de 600 personnes, 3.500 jours de tournages dans 50 pays. Résultat : une spectaculaire embarquée dans le monde si fantastique et pourtant si réelle qu'est la terre. Dans la version originale en anglais, ce n'est rien de moins que le célèbre naturaliste britannique Sir David Attenborough qui s'occupe de la narration.



SÉRIE - You VS. Wild (10 avril) : Comment survivre au fond d'un désert, blessé et sans eau, tout en étant menacé par un serpent venimeux ? La solution avec l'aventurier de l’extrême, Bear Grylls, l'américain couteau-suisse.