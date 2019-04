Netflix va augmenter ses tarifs en Europe

publié le 17/04/2019 à 18:41

Netflix veut rentabiliser ses lourds investissements. Le leader mondial de la vidéo en streaming par abonnement a annoncé ce mercredi 17 avril en marge de la publication de ses résultats financiers qu'il était en train de mettre en place une hausse du prix de ses formules dans plusieurs régions du monde.



Dans une lettre aux actionnaires repérée par Numerama, le patron de l'entreprise Reed Hastings indique "travailler à une série d'augmentation de ses tarifs aux États-Unis, au Brésil, au Mexique et dans certaines zones de l'Europe".

L'entreprise a précisé à Numerama que les pays concernés étaient pour l'instant l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et le Liechtenstein où le prix de l'bonnement 2 écrans est passé début avril de 10,99 euros à 11,99 euros et celui à 4 écrans de 13,99 euros à 15,99 euros.

Quid de la France ?

Il n'est pas exclu que la France suive le même chemin. La dernière augmentation remonte à l'automne 2017 mais la plateforme a admis le mois dernier qu'elle affichait désormais des tarifs plus élevés que le prix réel auprès des utilisateurs désireux de s'abonner dans le cadre d'une expérimentation visant à proposer ses contenus au prix le plus juste. Netflix compte 5 millions d'abonnés dans l'Hexagone.



Cette annonce n'est pas vraiment une surprise. Netflix a consenti ces derniers mois à des investissements colossaux de plusieurs milliards de dollars dans les productions originales tout en menant une politique de bas tarifs afin de fidéliser une large base d'abonnés. La plateforme comptait 148 millions de fidèles à travers la planète au dernier pointage, contre 139 millions selon les dernières estimations.



Netflix cherche désormais à mieux monétiser son offre et ses contenus pour rentabiliser ses investissements alors que se profile l'arrivée de plusieurs concurrents de poids comme Apple et Disney dans la vidéo originale en ligne.