Ce mercredi 28 août, le cinéma français est de retour. Parmi les sorties très attendues, l'agent Banning revient dans La Chute du Président, on découvre La Vie Scolaire de Grand Corps Malade et Medhi Idir, le film d'horreur Wedding Nighmare, Isabelle Huppert en tant que Frankie et Zahia Dehar dans Une Fille Facile.



Cet été, les spectateurs ont célébré Disney. Le Roi Lion domine le box-office avec 8.950.000 entrées, Toy Story 4 a aussi attiré les foules avec 4.350.000 spectateurs et Once Upon A Time... In Hollywood a déjà dépassé la barre du million et demi d'entrées en deux semaines.

La Chute du Président sort en salles. C'est la suite de La Chute de Londres qui était la suite de La Chute de la Maison-Blanche. Dans le film, l'agent des services secrets Mike Banning est la cible d'un complot, qu'il va essayer de déjouer : il est accusé de préparer un attentat contre le président. Un autre film américain est sorti ce jour : Wedding Nightmare. Classé "horreur", il est trash et violent mais malin.

"La vie scolaire" de Grand Corps Malade et Mehdi Idir

Grand Corps Malade reprend son rôle de réalisateur, qu'il partage encore une fois avec Mehdi Idir.La Vie Scolaire raconte l'arrivée d'une conseillère d'orientation (interprétée par Zita Hanrot) dans un lycée. Elle va découvrir les points forts et les faibles du système éducatif. Le film est intelligent, drôle, émouvant et met chacun face à ses responsabilités.



"Une fois qu"on a fait le constat que tout va mal, qu'est-ce qu'on fait ? On se laisse aller, on est fataliste ou on essaie d'aller de l'avant ? Nous on pense qu'il faut aller de l'avant. Donc oui, c'est un des messages du film", raconte Mehdi Idir, un des réalisateurs, un ami très proche de l'auteur-compositeur.

"Quitte a être ensemble, autant faire des projets", a déclaré Grand Corps Malade à RTL. Celui qui a popularisé le slam a décidé de sortir le film en même temps qu'une anthologie de ses chansons.



Frankie de l'américain Ira Sachs met en scène une actrice (incarnée par Isabelle Huppert) atteinte d'un cancer, qui a réuni sa famille une dernière fois sur la côte portugaise. Une Fille Facile de Rebecca Zlotowski est une fable sociale et mignonette sur la fascination d'une jeune fille pour la vie de sa cousine (interprétée par Zahia Dehar), habituée de la jet-set, des fêtes et de l'argent.

