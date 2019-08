publié le 26/08/2019 à 11:52

La 12ème édition du Festival du Film Francophone d'Angoulême s'est achevée le 25 août 2019, après avoir dévoilé le programme des prochains films et les futurs projets qui vont bouleverser le paysage cinématographique français. Retour sur les films les plus attendus et les coulisses de certains tournages.

Entre les 10 films de la compétition, les 13 avant-premières, les séances spéciales et les hommages, le programme du festival était particulièrement dense. Parmi les films qui sont sortis du lot, on retrouve Mon chien stupide, d'Yvan Attal avec Charlotte Gainsbourg, Le Dindon de Jalil Lespert avec Guillaume Gallienne et Dany Boon ou encore Donne-moi des ailes avec Jean-Paul Rouve.

Des projets ambitieux ont également été révélés. Alors qu'il présentait un film réalisé entièrement au smartphone, Claude Lelouch a annoncé que son prochain film, ambitieux, serait sûrement son dernier.

"Mon Chien Stupide" d'Yvan Attal avec Charlotte Gainsbourg

Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg ont fait l’événement en ouverture avec le film Mon chien stupide réalisé par Yvan Attal dans lequel il joue avec celle qui est sa femme dans la vie, et l'un de leurs enfants. C'est l'adaptation brillante du roman de John Fante dans lequel un gros chien s’invite dans le quotidien d’un couple et d’une famille apparemment à bout de souffle.

D'après Charlotte Gainsbourg, tourner en famille n'est pas toujours facile à vivre : "Ça va très haut et ça va très bas, pour moi. Il y a quelque chose qui est plus tendu. (...) J'ai beaucoup plus de pression parce que j'ai envie de plaire... Il y avait notre fils aussi, des enjeux qui étaient très forts pour moi", a confié Charlotte Gainsbourg au micro de RTL. "J'ai envie d'aller vite, ne pas prendre de gants. (...) [Mais] je sais que si quelqu'un me parlait comme ça en tant qu'acteur, je serais toujours un peu blessé", a confirmé le réalisateur, Yvan Attal. Le film sort le 20 octobre au cinéma.

Dany Boon et Guillaume Gallienne dans "Le Dindon"

Dans Le Dindon, adapté de la pièce de Feydeau, les deux acteurs ont été réunis par le réalisateur Jalil Lespert. Ce vaudeville pop et élégant est un plaidoyer de la cause féminine face à la bêtise des hommes. Dany Boon et Guillaume Gallienne jouent pour la première fois ensemble et ça fait un moment qu’ils attendaient ça.



"J'avais depuis longtemps envie de jouer avec Dany. J'ai été surpris par son charme, une vraie élégance. (...) Moi j'ai besoin de m'entourer de gens qui ne se la pètent pas trop pour voir comment on fait et du coup ça m'a fait du bien de travailler avec lui", a dit Guillaume Gallienne. "J'adore parce qu'il est très cultivé, parce que c'est rare dans notre métier", a confié pour sa part Dany Boon. Ahmed Sylla et Alice Pol feront également partie du casting du film, Le Dindon, en salles le 25 septembre 2019.

"Au revoir là-haut" et les projets de Jean-Paul Rouve

Parmi les prochains projets, on retrouve la suite de la saga Au revoir là-haut. Le 2e volet, Couleurs de l’incendie, a été un gros succès de librairie, comme le premier tome, et le film est en préparation, réalisé par Clovis Cornillac. Le troisième tome, quant à lui, paraîtra début janvier 2020. Il s'appelle Miroir de nos peines et se déroule en juin 1940. "Le héros est une héroïne, comme le raconte l'auteur. Elle s'appelle Louise et c'est la petite fille qui était amoureuse d'Édouard Péricourt".



Jean-Paul Rouve est lui venu présenter deux films : Donne-moi des ailes, la nouvelle aventure animalière de Nicolas Vanier autour des oies sauvages qui sort le 9 octobre et Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part, l'adaptation brillante et bouleversante du recueil de nouvelles d’Anna Gavalda à voir en salles le 25 décembre 2019. L'acteur réalisateur retrouvera aussi David Foenkinos pour un long-métrage adapté du dernier roman de celui-ci, Deux Soeurs.

Le baroud d'honneur de Claude Lelouch

Claude Lelouch, lui, est allé à Angoulême pour présenter un film expérimental réalisé avec ses élèves des ateliers de Beaune, son école de cinéma. Le film, déroutant, a été entièrement tourné au smartphone.



Le 50e court-métrage du réalisateur est en préparation, mais le réalisateur a également confié à RTL que ce film pourrait bien être son dernier. "Il faut savoir aller au bout des choses. Ce film va me prendre beaucoup de temps. (...) Je vais réunir un casting fabuleux, une histoire incroyable et je vais essayer de faire un film sur les deux-trois choses dont je suis à peu près sûr après 80 ans d'existence", a confié le réalisateur.