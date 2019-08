publié le 27/08/2019 à 12:23

C'est une nouvelle qui devrait décevoir de nombreux fans de La Reine des Neiges. Elsa n'aura pas d'histoire d'amour dans la suite de ses aventures, contrairement à ce qu'une grande partie du public attendait. Il se murmurait que la reine d'Arendelle allait devenir la première héroïne LGBTQI+ de l'univers Disney au cinéma.

Et pourtant, lors de la D23 Expo, la grand-messe Disney qui a lieu le week-end du 23 août 2019, Kristen Anderson-Lopez qui double Elsa dans les deux Reines des Neiges a expliqué la décision du studio. "Comme dans le premier film, Elsa n'est pas définie par son intérêt romantique. Il y a tellement de films qui définissent une femme par sa vie romantique. Ce n'est pas l'histoire que nous avons envie de raconter pour le moment", démarre l'actrice dans son entretien pour le média IGN.

"Ce que nous voulons vraiment raconter, c'est comment réussissez-vous à grandir, à trouver votre place dans le monde, à évoluer et découvrir des réponses en disposant de tels pouvoirs [ceux d'Elsa]", poursuit l'actrice. Une déclaration qui fait écho à la bande-annonce de La Reine des Neiges 2 où on distingue des flash-backs qui expliqueront comment Elsa a eu ses pouvoirs et quel est le lien avec ses parents. Rendez-vous dans les salles le 20 novembre 2019.

> La Reine des Neiges 2 - Nouvelle bande-annonce | Disney