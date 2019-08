Viola Davis ("Murder") va incarner Michelle Obama dans la série "First Ladies"

publié le 27/08/2019 à 17:56

Un nouveau rôle de femme puissante. L'actrice aux multiples récompenses Viola Davis a été choisie pour incarner Michelle Obama dans First Ladies, la série destinée à la chaîne Showtime, qui sera consacrée aux Premières Dames américaines.

En plus d'incarner la Première Dame, Viola Davis (Murder, La Couleur des Sentiments) sera productrice exécutive de la fiction développée par l'entreprise de production Lionsgate TV, selon The Hollywood Reporter. JuVee Productions, la société de production de son mari Julius Tennon, fera également partie de l'aventure, comme Aaron Cooley (Twelve, Blood Creek) qui s'occupera du scénario et de la production exécutive, Cathy Schulman (Collision, L'illusionniste), Jeff Gaspin (L.A.'s Finest) et Brad Kaplan.

La série s'intéressera aux vies personnelles et politiques de trois Premières Dames. La première saison s'intéressera à Eleanor Roosevelt, Betty Ford et Michelle Obama et plus globalement à "l'aile Est de la Maison Blanche, là où ont été prises une grande partie des décisions qui ont fait l'histoire et changé le monde, mais secrètement. Des décisions prises par les Premières Dames américaines dynamiques, charismatiques et complexes", comme rapporte Variety . Viola Davis est également attendue dans The Suicide Squad 2, qui sortira le 4 août 2021.

