The Romanoffs – Official Teaser #2 | Prime Video

publié le 17/08/2018 à 17:35

Tous se revendiquent être des membres de la Maison Romanov, la dynastie qui régna sur la Russie de 1613 à 1917 avant d'être décimée par la Révolution bolchevique. Mais le sont-ils vraiment ?



Voilà le doute sur lequel repose la nouvelle série d'Amazon Prime Video, écrite, produite et réalisée par Matthew Weiner, le créateur de Mad Men. La fiction événement sera disponible sur la plateforme le 12 octobre prochain. Au casting, on retrouvera des grands d'Hollywood comme John Slattery ou Christina Hendricks qui jouait déjà la plantureuse secrétaire rousse de la série d'AMC. La série se veut internationale et quelques noms bien connus du public français sont aussi à repérer dans la longue liste des acteurs appelés sur le projet : Isabelle Huppert et Louise Bourgoin.

À chaque épisode, les spectateurs suivront la vie d'un personnage qui descend (ou prétend descendre) de la prestigieuse famille. La bande-annonce se fait d'ailleurs un plaisir de noter l'absurdité de la chose. L’épisode le plus attendu sera au sujet de la fameuse Anastasia.