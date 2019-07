"Le Roi Lion 2019" : 4 infos que vous ne soupçonniez pas sur le nouveau film

publié le 17/07/2019 à 12:05

La version live-action du Roi Lion sort en salle le 17 juillet 2019. À cette occasion, nous vous révélons des informations sur le film, dont vous n'avez peut-être pas idée. Attention, si vous ne connaissez pas du tout l'histoire du film, rebroussez chemin, puisque cet article comporte des spoilers.

À l'époque de sa première sortie en 1994, Le Roi Lion avait attiré des foules dans les salles de cinéma. Si vous savez peut-être que le vieux dessin animé a été réalisé en même temps que Pocahontas, qu'il existe une polémique sur le fait qu'il y ait, ou non, écrit "sex" dans le ciel du dessin animé et que le Roi Lion devait à la base s'appeler Le Roi de la Jungle, c'est un début.

À l'occasion de la sortie de son remake aux animaux à l'apparence plus vraie que nature, nous vous révélons 4 autres infos que vous pourriez ne pas savoir sur le film.

1. Le film dure 30 minutes de plus que le dessin animé

Si le film est plus long, c'est notamment parce que le personnage de Nala est différemment amené dans le film que dans la version de 1994. Des scènes ont été rajoutées avec la jeune lionne dont la voix est interprétée par Beyoncé en version originale, à qui on a prêté une personnalité plus forte et plus intéressante. Elle dirige beaucoup plus qu'elle ne suit.

D'autres scènes ont été rallongées, avec des références au féminisme, à l'écologie. D'autre part, une chanson a été rajoutée lorsque Simba revient sur la terre des lions, Spirit, interprétée par Beyoncé.

2. Il est engagé dans la protection des lions d'Afrique

Avec la campagne "Protect the pride" ("Protège la fierté"), Walt Disney s'est associée à l'ONG Panthera pour protéger les lions d'Afrique, qui n'occupent plus que 15% du territoire qu'ils occupaient avant. En plus des références à l'écologie présentes dans la version live-action, ils ont commercialisé un bracelet, à 5 euros, dont une partie sera reversée à l'ONG pour doubler la population des lions d'ici à 2050. Cet engagement viendra soutenir les actions du Lion Recovery Fund (LRF).



"La Nature rend de nombreux services gratuits à l’Homme depuis toujours. Elle est une source d’inspiration en général et plus particulièrement chez Disney qui lui doit ses plus grands chefs d’œuvre", a confié Hélène Etzi, présidente de The Walt Disney Company France.

3. Jean Reno double Mufasa dans les deux versions

Comme dans la version originale, Jean Reno était aussi la voix française de Mufasa dans le dessin animé Disney de 1994. Dans le film de 2019, Rayane Bensetti (Tamara, La Finale) interprète Simba, Anne Sila (The Voice saison 4) est Nala, Jamel Debbouze et Alban Ivanov sont les voix françaises de Timon et Pumbaa.



Jean Reno suit les pas de son double anglo-saxon puisque dans la version originale américaine, James Earl Jones (Dark Vador dans Star Wars) interprête également celle de Mufasa dans les deux versions. Beyoncé Knowles interprète la voix de Nala, Donald Glover (Altlanta, Spider-Man : Homecoming, Community) celle de Simba, Chiwetel Ejiofor (Zero Dark Thirty, Twelve Years a Slave, Seul sur Mars) celle de Scar. Enfin John Oliver (Community, The Daily Show) est Zazu, Seth Rogen double Pumbaa et Billy Eichner (American Horror Story) est Timon.

4. Elton John signe la bande originale et une nouvelle chanson

La partition musicale des musiques du film a été orchestrée par Hans Zimmer, et les chansons écrites par Tim Rice et Elton John. Le "Rocket man" a même dû se battre pour que la chanson L'amour brille sous les étoiles (Can You Feel the Love Tonight en anglais) soit conservée dans le film, et heureusement qu'il l'a fait, puisqu'elle a ensuite gagné un Oscar. Pour la version de 2019, il a inventé une nouvelle chanson, intitulée Never Too Late.



Le Roi Lion sort dans les salles de cinéma françaises le mercredi 17 juillet 2019.



