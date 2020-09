"Les Tuche 4" : tout ce que l'on sait déjà du retour de la famille déjantée

publié le 25/09/2020 à 16:44

Des frites pour Noël ? C'est bien ce que nous prépare la famille Tuche le 9 décembre prochain au cinéma dans les Tuche 4. Après Monaco, les Los Angeles et l'Élysée, la famille sera de retour dans ses terres à Bouzolles pour Noël, comme on le voit dans la nouvelle affiche du long-métrage.

Jean-Paul Rouve (Jeff), Isabelle Nanty (Cathy Tuche), Pierre Lottin (Wilfried Tuche), Théo Fernandez (Donald Tuche), Sarah Stern (Stéphanie Tuche) et Claire Nadeau (Mamie Suze) posent devant une cheminée ronflante, pulls de Noël kitsch, chaussettes et sapin décoré dans cette affiche, déjà aimée plus de 6.000 fois sur le compte Instagram de Jean-Paul Rouve.

Comme l'avait révélé Le Film français il y a quelques mois, Les Tuche 4 d'Olivier Baroux va démarrer alors que Jeff Tuche a démissionné de son poste de président de la République et la famille est de retour à Bouzolles. À l'approche de Noël, Cathy Tuche demande un unique cadeau : avoir une chance de renouer les liens avec sa sœur, Maguy. Petit problème, le mari de celle-ci, Jean-Yves (Michel Blanc) est fâché avec Jeff Tuche depuis dix ans. Noël permettra-t-il à la famille de renouer les liens ? Il faudra patienter avant de le découvrir, même si de nombreux indices ont déjà été dévoilés.

La famille Tuche s'agrandit

Lors du déjeuner de réconciliation, Jeff et Jean-Yves commencent à débattre à propos de Noël. Jean-Yves qui travaille pour Magazone, géant américain du commerce en ligne, promeut les nouvelles technologies permettant de passer commande tandis que Jeff, amoureux des traditions, défend l'idée que seule la lettre au Père Noël peut être acceptée. Une prise de bec qui prend des proportions énormes, puisque Jeff va se retrouver confronté à un géant de l'Internet. Plus encore, comme on le voit sur l'affiche, Stéphanie est enceinte et accouchera probablement dans une situation qui sera tout sauf adéquate pour la future mère. De son côté, François Berléand a confié au micro de RTL qu'il incarne un menuisier nommé Pierre Noël dans ce nouveau film.