"The Batman" : les 6 images fortes à retenir de la première bande-annonce

publié le 24/08/2020 à 18:59

2min36 d'obscurité et de violence. C'est ce que les fans de DC Comics ont pu regarder le 22 août avec la diffusion de la première bande-annonce de The Batman. Prévu pour 2021, le film de Matt Reeves dévoilera une nouvelle version de la vie du justicier, incarné par Robert Pattinson, qui fait définitivement oublier le vampire Edward Cullen de Twilight dans ce trailer.

Une bande-annonce sombre où l'on entend nettement les os d'un malfrat se briser sous les coups de Batman, qui annonce nettement le virage opéré par DC Comics : plus noir et sans humour comme dans Aquaman, Shazam ! et Justice League.

Dans les images du trailer, qui manquent d'une certaine luminosité, on remarque aussi Catwoman (Zoë Kravitz) en pleine séance de cambriolage et de combats, James Gordon (Jeffrey Wright) qui tente de sauver la ville gangrenée par le crime et Oswald Cobblepot aka le Pingouin, pourchassé par le Chevalier Noir. En 2min36 que peut-on retenir d'autres de ce trailer et quels en sont les détails cachés ? Chez RTL Pop Culture, nous avons sorti notre loupe et arpenté virtuellement les ruelles mal famées de Gothma.

> The Batman - Teaser du DC FanDome

1. La très réussie métamorphose de Colin Farrell

Vous ne rêvez pas, c'est bien Colin Farrell dans "The Batman" Crédit : capture d'écran YouTube

C'est probablement l'une des images qui a fait le plus réagir sur les réseaux sociaux. Colin Farrell est bel et bien ce monsieur au regard menaçant. Une prouesse de maquillage pour camoufler complètement l'acteur irlandais qui devient le nouvel interprète d'Oswald Cobblepot - le Pingouin. Colin Farrell succède à Burgess Meredith (Batman), Panchito Alba (Alyas Batman en Robin) et Danny DeVito (Batman : Le Défi) dans le rôle du parrain du crime.

2. Un nouveau Batsuit pour un nouveau Batman

Un nouveau Batsuit de toute beauté Crédit : capture d'écran YouTube

C'est une armure plus fine et classique et un masque moins impressionnant que la version quasi-robotique et massive de Justice League. On retrouve un plastron avec le logo de la chauve-souris, la cape et la mâchoire ciselée de notre héros qui est bien loin de ses rôles dans Harry Potter ou Twilight, deux autres franchises qui l'ont propulsé dans le star-system.

Ce costume nous montre que c'est le jeune Bruce qui l'a fabriqué, mais en ajoutant une technologie de pointe puisque dans une des images de la bande-annonce, les balles ricochent sur le plastron de notre héros. Il ne s'agit pas ici du vibranium du Wakanda, qui appartient à l'univers Marvel, mais d'un autre métal que nous découvrirons dans The Batman.

3. Paul Dano en Homme-mystère

Paul Dano dans le "nouveau" costume de l'Homme-mystère Crédit : capture d'écran YouTube

C'est une version inédite de l'Homme-mystère que Matt Reeves met ici en scène. De son vrai nom Edward Nashton devenu Edward Nigma, L'Homme-mystère a fait sa première apparition dans les comics en 1948 dans le Detective Comics #48. Il est devenu populaire auprès des fans grâce à la prestation de Frank Gorshin dans la série Batman avec Adam West. Le public l'a aussi vu avec Jim Carrey dans Batman Forever et Cory Michael Smith dans la série Gotham.

Ici, il ne porte pas son costume vert orné de points d'interrogations, mais un immense manteau et son visage est entièrement camouflé par une cagoule et des lunettes. Reste maintenant à savoir comment il connaît les secrets de Batman comme il révèle à la fin de la bande-annonce.

4. Un enterrement qui vire au drame

Bruce Wayne face à un homme transformé en bombe humaine Crédit : capture d'écran YouTube

Bruce Wayne assiste ici à l'enterrement du maire de Gotham Don Mitchell Jr, qui a été assassiné (on voit son visage recouvert de scotch au début de la bande-annonce). Mais, la cérémonie va être interrompue par un homme transformé en bombe humaine, probablement par l'Homme-mystère.



Quelques secondes plus tard, Bruce Wayne a eu le temps de revêtir son costume de Batman pour essayer de sauver la situation, sauf qu'il termine avec une bombe lui explosant dans la poitrine. Son Batsuit le protège de la mort, mais nul doute que cette attaque devrait laisser des séquelles à notre héros.

5. L'arrivée de Pete Savage dans le DC Universe

Alex Ferns incarne le corrompu commissaire Pete Savage Crédit : capture d'écran YouTube

Le commissaire Pete Savage n'existe pas dans les comics. Il est incarné ici par Alex Ferns (Chernobyl) et on peut supposer qu'il est un homme de la police véreux, comme la plupart des forces de l'ordre de la ville (sauf James Gordon). Cet homme pourrait tremper avec Oswald Cobblepot, voire Carmen Falcone, parrain du crime, incarné par John Turturro, mais qu'on ne voit pas dans la bande-annonce.

6. On va découvrir l'origin-story de Catwoman

Zoë Kravitz dans le costume de Catwoman Crédit : capture d'écran YouTube

Comme l'a expliqué Matt Reeves, The Batman montrera des versions encore jamais vues de l'Homme-mystère, le Pingouin et Catwoman. "D'une manière assez bizarre, vous allez découvrir l'origine de nombreux super-vilains. Selina [Kyle] n'est pas encore Catwoman. Cela fait partie de son voyage", explique ainsi le réalisateur, dans les propos rapportés par Business Insider.



Dans la bande-annonce on la voit commettre un cambriolage, ce qui n'est pas original dans l'histoire de la jeune femme, puisqu'on l'a vu dans la saga de Christopher Nolan et le film de Tim Burton dans la même situation. À noter qu'elle n'a pas ici de masque en cuir pour couvrir son visage mais une cagoule, avec deux oreilles de chat.