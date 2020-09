publié le 26/09/2020 à 10:30

L'année 2020 restera dans les annales de l'histoire du cinéma comme l'année de l'éternelle reculade. En temps habituels, quelques soucis créatifs, des accidents de tournage ou un retard à la post-production sont les seuls éléments qui peuvent provoquer des retards de sorties. Mais 2020, année maudite par le coronavirus, a intégré une nouveauté : repousser un film pour rentrer dans ses frais.

Cette réaction, bien compréhensible puisque le cinéma est un art mais aussi un business, a poussé les studios à repousser une fois, deux fois, trois fois certaines grosses sorties. Des super-productions qui coûtent des millions de dollars et qui doivent absolument remplir les salles asiatiques, européennes et américaines pour faire des bénéfices. Et lorsque l'on dit remplir les salles, il est question de les remplir à plus de 50%, chose que les règles de la distanciation sociale ne permettent pas toujours.

Black Widow, le nouveau film Marvel avec Scarlett Johansson, sortira en 2021. Même destin pour Eternals, la nouvelle fine équipe du MCU avec Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harrington et Richard Madden. Idem enfin pour Fast & Furious 9, les tournages des Animaux Fantastiques 3, Matrix 4, Mission:Impossible 7, The Batman, Jurassic World: Dominion, La Petite sirène, etc. Certains films que nous devions voir en 2020 ou 2021 vont donc être repoussés jusqu'à la fin de la pandémie et certains projets pourraient bien être tout simplement annulés. Les studios ne pourront pas se permettre de perdre trop d'argent.

Qui peut sauver 2020 ?

Mais malgré cette succession de mauvaises nouvelles qui angoisse les exploitants, les producteurs et les fans, quelques franchises oseront malgré tout diffuser leurs films en 2020, suivant ainsi l'exemple de Tenet de Christopher Nolan. Un planning qui pourrait malgré tout être bousculé plusieurs fois en cas de seconde vague du coronavirus ou d'un reconfinement partiel ou total de la population.

- Mourir peut attendre, le prochain et dernier James Bond avec Daniel Craig aux commandes sortira le 11 novembre 2020.

- Aline, le biopic drôle et émouvant de Valérie Lemercier sur la vie de Céline dion pourrait beaucoup plaire aux francophones.

- Soul, le prochain film Pixar qui parlera d'âme et de musique est toujours prévu pour le 25 novembre 2020.

- Kaamelott - premier volet, sera aussi de la partie le 25 novembre.

- Les Croods 2: un nouvelle ère avec les voix de Nicolas Cage, Ryan Reynolds et Emma Stone envisagent toujours une sortie pour les fêtes le 2 décembre 2020.

- Free Guy, l'immersion loufoque de Ryan Reynolds dans un jeu vidéo, sortira aussi le 9 décembre.

- Mort sur le Nil de Kenneth Branagh espère toujours convaincre les spectateurs avec une sortie plus floue envisagée pour décembre.

- Dune, l'aventure épique de science-fiction vue par Denis Villeneuve fera-t-elle aussi bien que les Star Wars des décembres précédents ? Réponse le 23 décembre.

- Wonder Woman 1984, la super-héroïne de DC Comics sera la seule de sa catégorie à tenter l’aventure en sortant en fin d'année, de justesse, le 30 décembre 2020.