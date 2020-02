"Les Tuches 4" : ce que l’on sait du prochain volet de la saga

publié le 04/02/2020 à 12:12

Après un passage par Monaco, Los Angeles, puis au Palais de l'Élysée, la saga Les Tuches revient avec un quatrième volet. Le tournage doit débuter ce mois-ci pour une sortie en salles en décembre 2020.

Ce nouvel épisode, réalisé par Olivier Barroux, sera sous le signe de la guerre contre l’e-commerce et la surconsommation, rapporte Le Film Français. Les membres de la famille la plus déjantée de France se retrouveront lors d'un repas de Noël : Jeff Tuche (Jean-Paul Rouve) a quitté ses fonctions de président de la République, toute la famille a réintégré le village fictif de Bouzolles et s’apprête à célébrer tranquillement les fêtes de fin d’année.

Et pour l’occasion, ils invitent le frère de Cathy Tuche (Isabelle Nanty) et sa femme. Et la discussion va déraper entre Jean-Yves, directeur d'un entrepôt de Magazone, un géant américain du commerce en ligne (une référence à peine voilée à Amazon), et Jeff qui ne s'entendent pas depuis des années. Le premier défend "les nouvelles technologies avec lesquelles les enfants peuvent commander ce qu’ils veulent, quand ils veulent", détaille le magazine spécialisé dans le cinéma, alors que le second est très attaché aux fêtes de Noël et aux traditions qui les accompagnent.

Ce nouveau volet accueillera aussi deux nouveaux acteurs au casting : François Berléand et Michel Blanc. Le film est prévu dans les salles françaises le 9 décembre 2020, juste avant les fêtes de fin d'année. Les Tuches 3 avait remporté le César du public, en 2019, avec 5.7 millions de spectateurs.