Dune renaît. Après moult projets, c'est finalement le réalisateur de Premier contact et Blade Runner 2049 qui a eu l'opportunité d'adapter une nouvelle fois la grande saga de l'auteur de science-fiction, Frank Herbert. Adapter Dune est un véritable exploit. Le réalisateur Alejandro Jodorowsky avait développé un premier projet en 1975 avec les collaborations incroyables d'Orson Welles, Salvador Dalí, Mick Jagger, du dessinateur Mœbius (qui a cosigné le storyboard). Un film qui devait être mis en musique par les groupes Pink Floyd et Magma. Après Jodorowsky, c'est Ridley Scott qui s'est cassé les dents sur un projet similaire avant de bifurquer vers son Blade Runner.

Finalement les fans des romans n'ont vu qu'une seule adaptation sur grand écran, celle de David Lynch en 1984. Un grand projet, un semi-échec critique et commercial, mais un film toujours culte malgré tout. En 2020, ce sont Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson,Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya ou encore Jason Momoa, des grands noms d'Hollywood associés aux franchises Game of Thrones, DC, Marvel ou Star Wars ainsi qu'au cinéma indépendant, qui incarnent ce Dune "new look".

Début septembre, un premier trailer du film qui sortira en salles le 23 décembre 2020 a été dévoilé. On peut y découvrir le monde de Dune imaginé par le réalisateur canadien. L'occasion pour les fans de la première heures et les lecteurs d'Herbert de découvrir leurs personnages et les paysages qu'ils ont pu imaginer. L'occasion aussi pour le grand public de se plonger dans un univers extrêmement complexe et une culture imaginaire riche. De quoi se perdre un peu... Voici donc les éléments-clés que vous devez comprendre de cette première bande-annonce.

De quoi est-il question ?

Tout d'abord, ce film n'est qu'un début. Dune au cinéma est un projet en deux films, minimum. Si le succès commercial et critique est là, l'œuvre de Frank Herbert est suffisamment impressionnante et riche pour contenir des dizaine de films ou de saisons de série télé pour raconter l'histoire des descendants de Paul Atréides, notre héros.

Ce premier Dune signé Denis Villeneuve se concentrera sur la jeunesse de Paul Atréides. L'univers connu est régi par l’empereur Padishah Shaddam IV, l'humanité a conquis une grande partie de l'univers et elle s'est débarrassée du joug des machines pensantes et autres formes d'intelligences artificielles. La science a laissé sa place à une forme de magie issue de manipulations génétiques. Certains hommes calculent mieux que des ordinateurs, d'autres s'occupent du développement mental et physique, de la génétique, de la technologie et enfin d'autres humains sont doués de prescience et peuvent prévoir l'avenir. Le jeune Paul Atréides a hérité de cette faculté.

Ces compétences psychiques ont été rendues possible par la consommation d'une substance appelée "Épice", un stimulant cérébral (qui donne les yeux bleus typiques de Dune) que l'on ne trouve que sur la planète des sables Arrakis. Cette matière précieuse est liée aux mystérieux vers de sables géants qui vivent sur la planète. Dune présentera ce monde, ses castes mystérieuses et vous fera vivre une guerre entre les Maisons Atréides et Harkonnen. Un conflit qui cache les manipulations de l'empereur qui voit d'un mauvais œil la popularité grandissante du père de Paul.

Qui sont les protagonistes de l'histoire ?

Paul Atréides (Timothée Chalamet) est le héros de Dune. Il est l'acteur principal et la bande-annonce le place au centre de tout. Pour autant, le fils aîné de la Maison Atréides n'est pas forcément le personnage le plus puissant ou influent de l'univers de Dune. Son père, le duc Leto Atréides (Oscar Isaac) et sa mère, dame Jessica Atréides (Rebecca Freguson), sont des personnages politiques majeurs et les événements de Dune sont une résultante des choix de Dame Jessica en particulier. Il faudra donc garder un œil sur elle en particulier.

Si vous avez écouté avec attention le trailer, vous savez que le jeune Paul va rapidement prendre la place de son père qui est tué par les Harkonnen, les ennemis de la famille Atréides. C'est pour cela qu'il reçoit le titre de "duc" dans un échange à la fin de la bande-annonce.

L'autre personnage important de la bande-annonce est joué par Zendaya. Il s'agit de Chani, une jeune femme que le jeune Paul voit dans ses rêves et qui lui semble destinée. Chani appartient au peuple Fremen qui vit sur la planète désertique Arrakis et croît en l'arrivée d'un Messie. Après la mort du père de Paul, elle sera chargée de sa sécurité et l'amour finira par naître...

Qu'est ce que le test de la boîte ?

La Révérende mère Gaius Helen Mohiam est un personnage iconique de la saga Dune. Elle a une place de choix dans le trailer et peut-être n'avez-vous pas reconnu les traits de l'actrice Charlotte Rampling sous la coiffe de chaînes conçue par les costumiers du film.



La Révérende mère fait passer au jeune Paul Atréides un test. L'ordre religieux auquel ces femmes influentes appartiennent a, en gros, pour mission de guider l'humanité dans son destin, ce qui nécessite parfois de séparer les messies de l'ivraie. Tel est l'intérêt de ce test de la boîte et de l'aiguille, baptisé Gom Jabbar. Le Gom Jabbar permet de détecter les êtres qui auraient perdu leur humanité. Ces derniers ne résisteraient pas à la douleur que leur inflige la boîte et se piqueraient à l'aiguille empoisonnée.

La technologie utilisée pendant les combats

Lors d'une séquence d'action, on peut voir Paul Atréides s’entraîner au combat avec une machine particulière qui crée une sorte de halo ou de vibration autour de lui. Il s'agit là d'un champ de force protecteur, une sorte d'armure du futur. Seuls des objets entrant lentement en contact avec le sujet peuvent pénétrer la barrière.

Les références à "Star Wars"

C'est une réflexion que les amateurs de science-fiction ne manqueront pas de se faire : ce trailer de Dune ressemble vraiment beaucoup à certaines scènes de Star Wars. Il faut savoir qu'il y a une vraie influence entre ces univers mais qu'elle n'est pas ce que vous pensez. Denis Villeneuve n'a pas copié George Lucas, il a simplement suivi l'esthétique de Dune et c'est George Lucas qui a été inspirée par les romans et ses premières illustrations pour concevoir ses vaisseaux (dont les fameux chars des sables) et certaines de ses planètes.