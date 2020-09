"James Bond" : Tom Hardy va-t-il remplacer Daniel Craig ?

publié le 23/09/2020 à 12:55

James Bond sera encore incarné pour un dernier film par Daniel Craig mais la bataille fait déjà rage pour devenir le prochain agent. Daniel Craig qui a remplacé Pierce Brosnan en 2006 dans le célèbre smoking de l’espion britannique s’apprête lui aussi à passer le relais après la sortie et la promo du très attendu Mourir peut attendre le 11 novembre.

L’annonce officielle coïncidera très probablement avec la sortie du film mais, en attendant, la rumeur enfle Outre-Manche. Certains espéraient que James Bond ne serait plus blanc avec la candidature très populaire d’Idris Elba par exemple. D’autres poussaient l’audace au point de souhaiter qu’une femme incarne James Bond, comme avec la candidature de Gillian Anderson (incontournable Scully dans X-Files, géniale dans la série The Fall et bientôt sous une imposante perruque pour incarner Margaret Thatcher dans The Crown). Une idée qui a rapidement été balayée par la toute puissante productrice de la saga Barbara Broccoli.

Mais c’est bien un homme, blanc, la quarantaine et surtout 100% britannique, qui aurait le plus de chances d’être le prochain James Bond si on en croit les dernières rumeurs très insistantes. Tom Hardy, que vous avez vu dans Inception, Dunkerque, Venom, Mad Max Fury Road ou encore The Dark Knight Rises… serait l'homme de la situation. C'est le site The Vulcan Reporter qui a publié cette information sans ne jamais obtenir de confirmation officielle.

L'acteur de 43 ans est très lié au réalisateur Christopher Nolan qui, avec son dernier film Tenet, a prouvé qu’il pouvait parfaitement réaliser un film James Bond, ou du moins qu’il en crevait d’envie. Idris Elba, Tom Hiddleston, Richard Madden , Damian Lewis, Michael Fassbender ou encore Henry Cavill sont des noms qui font frissonner les bookmakers Réponse définitive, peut-être, en novembre ou au début de l'année 2021…