publié le 23/08/2019 à 21:45

C'est un des scandales qui a ébranlé le monde médiatique. Bombshell raconte l'histoire de Roger Ailes, le premier PDG de la chaîne très conservatrice Fox News Channel qui s'est fait écarter de la chaîne après des faits de harcèlement sexuel à l'encontre de journalistes.

Dans un premier trailer saisissant, Charlize Theron (elle interprète la journaliste Megyn Kelly), Nicole Kidman (elle joue la journaliste Gretchen Carlson) et Margot Robbie (l'interprète d'un rôle fictionnel, celui de la productrice Kayla Pospisil) se retrouvent dans un ascenseur. Un silence lourd de tension accompagne leur trio, dans cet espace clos qui finit par s'arrêter à l'étage du bureau du titan de la télévision, Roger Ailes (joué par John Lithgow).

Bombshell a été réalisé par Jay Roach (Dalton Trumbo, Mon beau-père et moi, All The Way). Basé sur une histoire vraie, le film racontera l'éviction et la chute de cet intouchable, grâce à la parole de journalistes qu'il harcelait sexuellement depuis des années.

> Bombshell (2019 Movie) Official Teaser — Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie

Le titan des médias face aux accusations de la star de la chaîne

Il a été le conseiller médiatique de trois présidents américains (Richard Nixon, Ronald Reagan et George H. W. Bush) et a même participé à la campagne présidentielle de Donald Trump. En 1996, cet homme a été chargé de monter Fox News Channel, la chaîne de télévision qui grossira tant qu'elle finira par dominer le marché de l'information.



Gretchen Carlson (interprétée par Nicole Kidman) est la première femme à avoir dénoncé les agissements du magnat de la télévision. Jusqu'au 23 juin 2016, la journaliste était la présentatrice phare du journal de 14h de la chaîne. Puis, malgré son statut de pilier de la chaîne, elle s'est fait licencier. Comme le rapportait CNN , la Cour Suprême du New Jersey a reçu les papiers juridiques statuant qu'elle portait plainte contre Roger Ailes, le 6 juillet 2016.

La journaliste déclarait alors qu'il avait saboté sa carrière parce qu'elle avait refusé ses avances sexuelles et qu'elle subissait du harcèlement sexuel sévère et omniprésent de sa part. Selon un article du Guardian, elle aurait eu des propos forts lors du procès, pavant la voie pour l'affaire Weinstein : "Même si c'était une étape difficile à franchir, je devais revendiquer mes droits et oser parler, pour toutes les femmes et la prochaine génération de femmes dans le monde du travail".

Why is Gretchen Carlson being punished like this? She's a pretty woman — so is Nicole. pic.twitter.com/Qg4EAH9QCS — Nigel M. Smith (@nigelmfs) August 21, 2019

La fin de l'omerta

Ses dénonciations publiques ont amené d'autres femmes à parler, révélant ainsi les agissements de celui qui se pensait intouchable. Une autre célébrité de la chaîne, Megyn Kelly (interprétée par Charlize Theron), faisait partie de ces femmes. Lorsqu'elle était jeune reporter à Fox News, cela lui était aussi arrivé, comme elle l'explique à Today. Dans l'interview qu'elle a donnée à l'occasion de la sortie de son livre, Settle For More, elle évoque des agissements qui ont eu lieu entre août 2005 et janvier 2006.



À chaque fois qu'elle devait aller dans les bureaux de New York (elle était basée à Washington), elle le croisait. Avec elle, Roger Ailes oscillait entre les commentaires sexuels inappropriés et les conseils professionnels. Elle évoque même les trois fois où il a essayé de l'embrasser de force. En sortant de son bureau, elle a contacté un avocat et cherché à savoir si ce genre de choses était déjà arrivé à d'autres reporters.



À l'époque, elle s'était retrouvée face à un mur, et la personne au-dessus d'elle lui aurait simplement répliqué : "Roger est quelqu'un de bien, essaie simplement de l'éviter". Elle l'aurait ensuite évité, il aurait arrêté, et il l'aurait promue, ce qui n'a pas empêché la journaliste de parler, au moment du procès. Aujourd'hui, elle fait partie des cibles préférées de Donald Trump.

Which one is Megyn Kelly in real life and which one is Charlize Theron in #Bombshell? pic.twitter.com/XMhtxJzzKf — Erik Davis (@ErikDavis) August 21, 2019

La chute du titan

Comme le rapporte le Huff Post, au moins 6 autres femmes ont pris la parole pour dire qu'elles aussi, elles avaient été sexuellement harcelées par Roger Ailes : Laurie Luhn, Andrea Tantaros, Kellie Boyle, Rudi Bakhtiar, Shelley Ross et Marsha Callahan. Les histoires de ces femmes ne montraient que davantage la personnalité de ce titan des médias, surpuissant. Finalement, face à la multiplication des témoignages, l'onde de choc des paroles de ces femmes l'a atteint, pour l'exposer au monde et le faire tomber de son piédestal.



Vers la fin du mois de juillet 2016, Rupert Murdoch (interprété dans le film par Malcolm McDowell) et ses deux fils Lachlan et James ont décidé de se séparer de lui, selon plusieurs médias dont un article d'Intelligencer, en date du 18 juillet 2016. Le 21 juillet 2016, Roger Ailes ne leur en laisse pas le temps et démissionne de ses fonctions de directeur de la chaîne. Et ce n'est pas le seul scandale de cet acabit qui assombrira la chaîne proche du parti républicain. En 2017, Bill O'Reilly un présentateur vedette de la chaîne est lui aussi écarté de la chaîne après que 5 femmes aient révélé avoir été victimes de harcèlement sexuel de sa part.



Si le terme "Bombshell" est plutôt intraduisible en français, il pourrait se rapprocher de "bombe" ou de "coup de théâtre". Le film qui se base sur des événements qui se sont déroulés quelques mois avant l'affaire Weinstein sortira en salles le 29 janvier 2020.