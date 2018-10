publié le 17/10/2018 à 13:22

L'actrice australienne Nicole Kidman connaît bien la question du droit des femmes et suit de près le mouvement #MeToo dont l'onde de choc aux origines hollywoodiennes continue d'avoir des effets. Son travail pour la série Big Little Lies fait partie de ces démarches pour mieux faire connaître les questions du harcèlement sexuel et psychologique, les violences conjugales, etc.



Dans sa propre vie d'actrice, Nicole Kidman a expliqué avoir été très protégée par son couple lorsqu'elle était avec l'un des acteurs les plus influents d'Hollywood : Tom Cruise. "Je me suis mariée par amour, mais être mariée à un homme extrêmement puissant m’a protégée du harcèlement sexuel, expliquait l'actrice oscarisée pour The Hours au magazine américain New York Magazine. Je travaillais mais j'étais maintenu dans un cocon protecteur. Je suis sorti de ce cocon à 32 ou 33 ans".

L'australienne explique ne pas vouloir s’appesantir sur la question de son mariage avec l'acteur de la franchise Mission Impossible : "Je me suis mariée à 22 ans avec Tom Cruise et c'est quelque chose que je n'aime pas trop évoquer. Je suis mariée maintenant au grand amour de ma vie [Keith Urban] et j'ai l'impression de lui manquer de respect".

"Bien sûr j'ai eu mes moments #MeToo dans ma vie, depuis que je suis petite, a complété l'actrice. Mais est-ce que je veux en parler dans un article ? Non. Est-ce que ça se ressent dans mon travail. Absolument. Je suis ouverte et brute. Je veux puiser dans ces émotions, dans ces expériences... et je ne parle pas que de harcèlement sexuel. Je parle de la mort, de l'abandon, de la vie en général".