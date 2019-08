publié le 09/08/2019 à 16:03

Brad Pitt a lui aussi été confronté à des prédateurs sexuels à Hollywood. Il l'a confié au magazine Gala, dans les colonnes duquel il est revenu sur son rôle dans Once Upon a Time in... Hollywood et sur l'affaire Weinstein.

"Lorsqu'on débute et qu'on a besoin de travailler, on est plus vulnérable, c'est là qu'on risque de se retrouver dans des situations délicates" explique l'acteur aux multiples récompenses, à Gala. "Moi aussi, j'ai croisé des prédateurs, mais je n'oserais surtout pas me comparer à ce qu'ont vécu les acteurs ou actrices qui ont témoigné ces derniers mois", poursuit-il. Brad Pitt n'a jamais vécu d'expériences aussi dures que celles contées dans les multiples témoignages qui ont suivi l'affaire Weinstein, parce qu'il a eu "la plupart du temps la chance de fréquenter des gens bien et plus intelligents" qui lui ont donné "de précieux conseils sur cette industrie", selon ses mots rapportés par le magazine.

L'acteur de Fight Club avait déjà confronté le producteur américain dans le passé. Lorsqu'Harvey Weinstein avait tenté d'agresser sexuellement sa petite amie de l'époque, Gwyneth Paltrow, il était allé lui expliquer sa vision des choses. Il aurait déclaré "Si tu la met encore mal à l'aise, je te tue", avait confié l'actrice dans The Howard Stern Show.