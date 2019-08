publié le 13/08/2019 à 11:50

L'événement vient d'être créé. Rassemblé sous leur couleur violette déjà reconnaissable, le mouvement #NousToutes a appelé à une nouvelle marche contre les violences sexistes et sexuelles qui aura lieu le samedi 23 novembre 2019 dans toute la France.

À quelques semaines du "grenelle contre les violences conjugales" annoncé par Marlène Schiappa, le compte Twitter du mouvement #NousToutes indique que depuis le 1er janvier 2019, au moins 88 féminicides ont eu lieu en France. Plus précisément, 88 femmes, recensées par le mouvement sont mortes assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint.

"Ras le viol", "Le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours", "Stop mysogynoir", "La honte doit changer de camp", "J'aurai mes règles sur vos tombes", "Ta main sur mon cul, ma main dans ta gueule"... Les slogans percutants s'apprêtent à faire leur retour dans les rues françaises, aux mains des participantes et des participants qui battront le pavé le 23 novembre.

121 femmes tuées par leur conjoint ou ex-compagnon en 2018

Il y a un an, le 24 novembre 2018, la première marche #NousToutes contre les violences sexistes et sexuelles avait réuni plus de 50.000 participants et participantes dans toute la France (selon les organisatrices) dont 30.000 à Paris. Différents corps de métier avaient appelé à rejoindre la marche, dont 400 femmes journalistes, qui avaient publié une tribune sur France Info.

En 2018, selon les chiffres du gouvernement, 121 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon. Selon un sondage Odoxa, une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle, du harcèlement sexuel ou une agression sexuelle, 32 % ont déjà subi du harcèlement sexuel ou une agression sexuelle sur leur lieu de travail (Ifop) et environ 93.000 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol chaque année, en connaissant l'agresseur dans 9 cas sur 10.

¿¿¿¿¿¿¿¿ On vous présente le petit guide de survie en milieu sexiste pour l'été concocté par #NousToutes pour vous permettre de résister sur les plages, à la montagne ou au bureau ! A partager !https://t.co/rOxTB7VLJj pic.twitter.com/nm4NPy077J — #NousToutes (@Nous_Toutes) August 2, 2019