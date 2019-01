Margot Robbie n'en peut plus de la question : "C'est pour quand les bébés ?"

publié le 17/01/2019 à 12:45

C'est sans doute le rôle de la reine Elizabeth Ière, "reine vierge" sans mari ni descendant, et l'insistance des questions de la presse qui ont motivé l'actrice Margot Robbie à prendre la parole. Celle qui est devenue célèbre pour son rôle dans Le Loup de Wall-Street, Moi, Tonya ou encore Suicide Squad, en a assez qu'on lui demande si elle compte avoir des enfants.



Lors de la tournée promotionnelle pour le film Marie Stuart, reine d'Écosse, dont elle partage l'affiche avec Saoirse Ronan, Margot Robbie a déclaré : "Je me suis mariée (au réalisateur Tom Ackerley en 2016) et la première question que l'on me pose pendant les interviews c'est : "Alors les bébés ? C'est pour quand ?". Une ritournelle qui a eu raison de la patience de la jeune femme de 28 ans. "Ça me met en colère. Comment un vieux type ose me dicter ce que je dois ou ne dois pas faire de mon corps ?, a-t-elle déclaré auprès de nos confrères de Radio Times magazine.

Une mise au point qui rejoint celle d'une consœur de l'actrice, Gemma Arteron, qui expliquait en août 2018 au Telegraph : "Quand un homme explique ne pas vouloir d'enfant, on trouve ça normal. Mais si une femme dit ça, c'est comme si quelque chose clochait chez elle".

> Marie Stuart, Reine d'Écosse / Bande-annonce officielle VOST [Au cinéma le 20 février]