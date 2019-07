Disney supprime discrètement une scène sexiste de "Toy Story 2"

publié le 05/07/2019 à 14:50

Il y a ceux qui invoquent "une autre époque" et puis il y a ceux qui font leur mea culpa et cherchent à s'améliorer. Alors qu'il était sorti en France en 2000, Disney a décidé de sortir une version Blu-Ray en 4K du deuxième volet de la saga, et ce, juste avant la sortie de Toy Story 4 en salles, en juin 2019.

Dans cette nouvelle version, Disney a choisi de supprimer une scène présente dans le générique de fin, le faux "bêtisier", dans lequel on voit les personnages s'exprimer parfois face caméra, comme s'ils étaient de vrais acteurs. Dans la scène supprimée, on pouvait voir Papi Pépite (Stinky Pete en anglais, qui, littéralement traduit, signifie "Pete le puant") proposer une "promotion canapé" à deux Barbies (pour leur offrir un rôle dans Toy Story 3).

Une "promotion canapé", c'est lorsqu'une personne supérieure hiérarchiquement propose une promotion en échange d'une faveur sexuelle. C'est une forme de harcèlement sexuel clair et une pratique malheureusement répandue et bien connue notamment depuis les mouvement #metoo et #balancetonporc.

Il est cependant possible de se poser quelques questions : qu'est-ce que les scénaristes cherchaient à dire avec cette scène ? Est-ce que le fait de montrer cette scène et la réaction gênée de Stinky Pete lorsqu'il est découvert par Woody ("Euh...On est de retour ? Ok les filles, dès que vous voudrez des conseils de jeu, je serais ravie de discuter") voulait dénoncer ce genre de pratiques ?

Ou bien, hypothèse plus plausible puisque la scène a été supprimée du DVD : cette scène était considérée comme comique dans un Disney et permettait de tourner ce genre de pratiques en dérision ?

L'événement mérite d'être signifié, notamment car fin 2018, un des papas de Toy Story, John Lasseter était accusé de harcèlement sexuel et quittait les studios Disney. Le géant de l'animation est-il donc en lutte contre le sexisme ? Reste à savoir s'ils comptent s'attaquer aux nombreuses autres scènes sexistes disséminées dans leurs dessins animés, cultissimes.

