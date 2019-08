publié le 09/08/2019 à 12:33

Sa réaction avait ravi ses fans : le 3 août 2019, en plein concert en Alsace, Jenifer avait longuement répondu à un spectateur qui lui avait fait une remarque sexiste, en le recadrant avec brio. Elle est revenue sur l'incident, dans les colonnes de Var Matin, à quelques jours de son concert à Cannes.

"Je suis très respectueuse des gens qui viennent me voir, que ce soit des enfants ou des adultes, mais les remarques sexistes, bien évidemment, je ne les cautionne pas et je le fais savoir", a confié la chanteuse de 36 ans, à Var Matin.

"Moi aussi j'ai le sang chaud, mais j'ai beaucoup d'empathie pour les gens et je sais qu'il y a parfois des maladresses. Il y avait sa femme qui riait à côté, il ne se rendait pas compte de la bêtise de ce qu'il disait. Il en a pris conscience et a présenté ses excuses, donc tout va bien, ça s'est fini", a ajouté la coach de The Voice saison 8.

Dans l'interview, Jenifer explique qu'elle s'exprime en tant que femme et non en tant que "porte-parole". La gagnante de la Star Academy 2002 a expliqué qu'elle n'avait jamais été confrontée au sexisme en direct auparavant : "Le plus souvent, ce sont des gens cachés derrière leurs ordinateurs, c'est plus facile... (...) Et qui s'y frotte s'y pique, car je ne me laisserai pas faire, c'est sûr". "D'ailleurs, toutes les filles ne doivent pas se laisser faire", conclut-elle, déterminée.