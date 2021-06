Qu'est-ce qu'une antonomase ?

Quel est le point commun entre le jacuzzi et le pilates, en dehors du fait qu’ils sont synonymes de bien-être et de club de vacances ? Un indice : on pourrait ajouter au jacuzzi et au pilates le barème, le rimmel, le diesel, l’opinel ou le boycott. Un vrai inventaire à la Prévert !

Tous ces objets ou concepts portent tous le nom de leur créateur. Ces noms propres qui deviennent des objets ou des concepts courants sont appelés des "antonomases". Dans certains cas, ce sont des marques, des noms déposés, qui, comme tels, ont droit à une majuscule.

Le Jacuzzi, par exemple, est défini par Larousse comme un "spa de la marque de ce nom". Le mot "spa" lui-même, ce bain bouillonnant à remous, vient lui aussi d’un nom propre, mais pas celui de son inventeur, celui de la ville thermale de Spa, en Belgique. Quant à Jacuzzi, il s’agit d’une marque créée par les sept frères Jacuzzi, des Italo-Américains originaires du Frioul, qui ont inventé voici un peu plus de 50 ans ce système qui met des bulles dans nos baignoires.

Joseph Pilates, Charles Boycott ou François Barrême

Pilates est aussi un nom déposé, désignant un "ensemble d’exercices physiques visant au renforcement des muscles centraux et au bon équilibre du corps", selon le Robert. Cette discipline porte le nom de celui qui l’a mise au point au début du XXe siècle, l’Allemand Joseph Pilates, avec un S final que l’on oublie souvent, attention !

L'histoire du mot boycott est aussi intéressante. D'ailleurs, on dit également "boycottage" en français. Le mot vient du nom de Charles Boycott, qui a d’ailleurs subi plus qu’inventé le concept qui porte son nom : intendant d’un riche propriétaire terrien irlandais à la fin du XIXème siècle, il traitait si durement ses fermiers qu’ils ont décidé de cesser toute relation avec lui. Et c’est ainsi qu’il est passé à la postérité. On a vu plus flatteur !

Le barème est une personne aussi. François Barrême, arithméticien ordinaire du roi, est le mathématicien qui a posé les bases de la comptabilité, sous le règne du Roi-Soleil. Son patronyme prenait deux R et un accent circonflexe sur le E, mais apparemment, on a jugé bon d’en simplifier l’orthographe avant de l’adopter comme nom commun, avec un seul R et un accent grave. Quant au Rimmel, il a été inventé par le Franco-Britannique Eugène Rimmel en 1880, de même que le moteur diesel a été mis au point par un ingénieur allemand né à Paris en 1858 : Rudolf Diesel.

Enfin, il y a ce couteau pliant, inventé en 1890 par un astucieux savoyard de tout juste 19 ans : Joseph Opinel. Il fabriquait des couteaux de poche pour ses amis, et le succès de l’un de ses modèles l’a poussé à se lancer dans la fabrication à grande échelle de ce qui est devenu l’un des classiques internationaux du design. Joseph Opinel est mort en 1960, mais c’est toujours un monsieur Opinel qui est à la tête de l’entreprise. Longue vie aux "antonomases" !