Candido Jacuzzi, de la santé de son fils aux moments de détente

publié le 24/07/2019 à 07:26

Atteint d'arthrite précoce, le petit Kenneth Jacuzzi souffre le martyre. Promis à une fin proche, les médecins lui prescrive de l'hydrothérapie pour assouplir ses articulations. Sa mère s'aperçoit aussitôt des bienfaits des bains massant sur son fils. Il éprouve moins de difficultés à se mouvoir, ses membres atrocement ankylosés se déplient, sa souffrance est incroyablement réduite. Quel soulagement pour madame Jacuzzi, peinée de voir son enfant en proie à un tel mal-être.

C'est alors qu'elle a une idée. Pourquoi se limiter aux bains de l'hôpital, certes salvateurs mais épisodiques ? Ne serait-il pas possible d'avoir une telle installation à domicile, permettant à Kenneth de bénéficier de ses soins en permanence ? C'est donc tout naturellement que la mère du petit garçon demande à son mari d'examiner avec attention les machines d'hydromassage de l’hôpital, pour tenter de les reproduire dans la salle de bain familiale.



Rien de bien compliqué pour Candido Jacuzzi, en effet ce dernier dirige avec ses frères une entreprise spécialisée dans la production de pompes. La fratrie met alors au point une pompe d'hydrothérapie miniaturisée et donc utilisable dans la baignoire de la maison. Lorsque Kenneth plonge dedans, son corps se détend formidablement. La famille aussi est rapidement conquise. Tous finissent par prendre plaisir à se faire masser par de l'eau chaude et des bulles, à domicile.

Nous sommes en 1956 et la déjà florissante entreprise Jacuzzi commercialise enfin la J-300, cette pompe qui transforme la baignoire en véritable lieu de détente de relaxation. Le premier bain-tourbillon vient de naître. Candido et ses frères déposent par la suite plus de 250 brevets, liés au fonctionnement toujours plus compliqué des pompes d'hydromassage.

Gage de luxe

Une décennie plus tard, Roy Jacuzzi, enfant de la troisième génération de cette illustre famille, développe la forme des bains hydrommassants tels que nous la connaissons aujourd'hui. À savoir, une baignoire contenant en elle-même les mécanismes de jets et de pompes. Tous les grands hôtels s'arrachent alors le bain, que Roy Jacuzzi à rebaptisé Roman Bath (thermes romains), en référence aux origines italiennes de l’entreprise. Ces baignoires deviennent un gage de luxe pour les hôtels, leur permettant ainsi de se démarquer de la concurrence et d'offrir une expérience de détente conviviale hors du commun.

Si l'on trouve vite des noms génériques pour désigner cette nouvelle invention (bain-tourbillonnant, spa, ...) on leur préfère vite le terme Jacuzzi, inspiré du nom même de la marque et dont les sonorités italiennes, gorgées de soleil, renforcent sans conteste l'idée de relaxation.

Quant à Kenneth Jacuzzi, il défia tous les pronostics et vécu jusqu'à l'âge honorable de 75 ans, n'oubliant, pas un seul jour, de passer du temps dans la baignoire qu portait son nom.