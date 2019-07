Qui est Eugène Rimmel, l'homme derrière le maquillage ?

publié le 30/07/2019 à 11:40

C'est en 1834 qu'Eugène quitte sa France natale pour suivre son père à Londres. Il l'aide à tenir une boutique de parfums auxquels les deux hommes donnent leur nom Rimmel London. Une marque qui existe encore aujourd'hui.

Véritable chimiste dans l'âme, Eugène conçoit de nombreux parfums et produits cosmétiques avant d'ouvrir en 1844 sa propre boutique, la chambre de Rimmel. Dans cette boutique, à force d'être au contact de ses clientes habituelles, Rimmel se rend compte qu'il leur manque quelque chose.

Le XIXème siècle est incontestablement le premier siècle de la consommation de masse. Les grands magasins se développent et le marché des cosmétiques bat son plein. Les femmes peuvent désormais se procurer parfums, poudres, crèmes... Mais toujours pas de maquillage pour les yeux. Une anomalie dont l'inventif et avant-gardiste Eugène Rimmel va s'emparer en concevant un produit pour les yeux non-toxique et accessible à tous, dès 1880.

La marque Rimmel devient rapidement célèbre. On raconte même que la reine Victoria s'approvisionne chez lui. À sa sortie, le rimmel n'est pas encore le tube que l'on connaît. Il s'agit d'un bloc noir, sur lequel il faut frotter un pinceau pour ensuite se colorer et allonger les cils. Le produit est composé à partir de vaseline, afin de former une texture malléable.