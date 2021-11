Dans les Fakes news des Grosses Têtes de ce 19 novembre, Gérad Jugnot explique : "Nouvelle tricherie à Koh-Lanta : pour gagner à l’épreuve des poteaux, un candidat avait de la colle UHU sous ses pieds et une bombe de Fabulon c’est Fabuleux dans le cul !"

De son côté, Julie Leclerc raconte : "C’est Neymar qui aurait dû être le parrain, aux côtés de Kylian Mbappé, du deuxième panda. Mais il s’est blessé en glissant sur une peau de banane jetée par un gorille à l’entrée du Zoo de Beauval." Pour Paul El Kharrat : "Eddy Mitchell entendu par la police pour avoir eu une relation sexuelle, comme Jean-Luc Lahaye, avec la fille d’une de ses fans… il a rapidement été relâché par la police vu que la jeune fille avait 65 ans et sa mère, 85 !".

Selon Stéphane Plaza, "Concours Miss France 2022: C’est Sandrine Rousseau, Marlène Schiappa, Isabelle Alonso et Adèle Haenel qui seront membres du jury et pour que l’audience soit quand même au rendez-vous, c’est Tariq Ramadan qui en sera le Président." Florian Gazan confie : "Interrogé par la Police, Jean-Luc Lahaye s’est défendu en déclarant que Madame Macron avait séduit son élève de 14-15 ans et que donc le curseur sur la majorité sexuelle n’était plus le même."

Quant à Valérie Trierweiler, elle explique : "Après avoir changé le bleu du drapeau tricolore, Emmanuel Macron a décidé que le buste de Marianne sera à l’effigie de Brigitte et que la Marseillaise sera remplacée par la chanson sur les gestes barrières de McFly et Carlito."

La bonne information est celle de Florian Gazan.