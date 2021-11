Le chanteur Jean-Luc Lahaye mis en examen pour viol et placé en détention provisoire

Soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux adolescentes quand elles étaient âgées de 15 à 17 ans à partir de 2013, Jean-Luc Lahaye a été mis en examen ce vendredi pour viol sur mineurs et placé en détention provisoire, a-t-on appris de source judiciaire. Le chanteur conteste les faits qui lui sont reprochés.

A l'issue de quarante-huit heures de garde à vue dans les locaux de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), la vedette des années 1980, 68 ans aujourd'hui, a aussi été mise en examen pour "agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineurs" et abus de faiblesse, a précisé cette source.

Le chanteur est mis en cause pour des viols présumés sur des femmes âgées de 16 et 17 ans lors des faits, ainsi que pour détention d'images à caractère pédopornographique, abus de faiblesse et atteinte à l'intimité de la vie privée. L'artiste de 68 ans aurait demandé aux jeunes femmes de se dénuder et de prendre des poses sexuelles, images qu'il aurait captées via Internet et par caméras interposées.

La fille du chanteur est également mise en cause pour subornation de témoins et complicité de viol. Cette femme de 36 ans aurait tenté de faire pression sur les victimes. Les mères des deux jeunes victimes sont soupçonnées, quant à elle, d'avoir eu connaissance des relations de leurs filles avec le chanteur sans les dénoncer.