Beauval : les bébés panda ont enfin reçu leurs noms

Les deux jumelles pandas du zoo de Beauval viennent de recevoir leurs noms officiels, ce jeudi 18 novembre, lors d'une cérémonie officielle. Elles s'appellent Yuandudu et Huanlili.

Jusqu'alors, les animaux portaient des noms provisoires : "Fleur de Coton" et "Petite neige". La tradition chinoise veut que l'on baptise les jeunes pandas 100 jours après leur naissance. Yuandudu et Huanlili sont nées le 2 août dernier.

La cérémonie revêt d'une importance particulière en Chine, où elle a été retransmise en direct via différents canaux dont la page Facebook du zoo de Beauval. Les jumelles ont la chance de posséder des parrains et des marraines d'exception en la personne du footballeur français Kylian Mbappé et de la plongeuse chinoise Zhang Jianpi, tous deux présents au parc animalier.

Habituellement c'est la Première dame chinoise qui choisit les noms, mais dans le cadre d'un programme de conservation et de protection, la Chine a formulé dix propositions et les internautes ont pu voter pour leurs préférées. Yuandudu et Huanlili n'ont cependant pas vocation à rester dans l'Hexagone, les jumelles repartiront en Chine pour se reproduire.