Fake news : trop proche d'Éric Zemmour, Christophe Beaugrand privé d'antenne ?

Dans les Fakes news des Grosses Têtes de ce 16 novembre, Jeanfi Janssens déclare : "Je vais participer à une émission spéciale sur TF1 : Danse avec les Ch'tis, prévue pour Noël.

Estéban annonce de son côté : "Avec mon groupe Naive New Beaters , qui est mon groupe préféré, je vais faire la première partie de toute la tournée mondiale du groupe ABBA. Attention, eux ne seront pas là. Ce seront leurs hologrammes. Quant à Jean Benguigui, il assure : "Jean Benguigui est mon nom d'artiste, mais sur ma carte d'identité, on peut voir mon nom de naissance qui est Jean Glabin. C'est mon agent à l'époque qui m'a dit que ce n'était pas possible."

Christine Bravo confie : " Je suis de la branche des Bravo par mon père, des Youpi par ma mère et des Olé par mon arrière-grand-père". Quant à Arielle Dombasle : " Après Perceval le Gallois d'Eric Rohmer, j'ai tourné dans un film de Jean Yanne qui s'appelait Je te tiens, tu me tiens par la barbichette."

Enfin Christophe Beaugrand annonce : "À cause de ma relation, je dois en parler maintenant, à cause de ma relation intime avec Éric Zemmour, je n'ai plus le droit de présenter ma matinale du week-end sur LCI, le temps de la campagne".

La bonne information est celle d'Arielle Dombasle.