McFly et Carlito : un album et déjà une polémique

Les Youtubeurs stars McFly et Carlito (plus de 6 millions d'abonnés sur la plateforme de partage de vidéos) sont dans la tourmente à la suite de la publication du single TikTok Girl, qui doit faire partie de leur prochain album, prévu début décembre.

Le morceau est accusé "d'objectifier" et de sexualiser les jeunes filles qui produisent du contenu sur TikTok. Le duo a réagi en publiant un message sous la vidéo en question. Sans présenter d'excuses, les deux hommes de 35 ans, écrivent que "les chansons peuvent déplaire, c’est le jeu".

Plus loin dans leur texte, les vidéastes déplorent la polémique. "La plupart ici connaissent nos valeurs et nos principes. Si certain.e.s ont mal reçu TikTok Girl, ça veut dire qu’on peut/doit s’améliorer encore, c’est notre job et on va gérer ça", assurent-ils avant d'ajouter "on vous laisse vous faire votre avis sur les prochaines chansons, elles sont différentes, y’a plein de surprises".

Le duo s'était fait connaître du grand public en février dernier où, à la suite d'un pari avec Emmanuel Macron, ils avaient sorti un clip musical, vu plus de 15 millions de fois, encourageant les gestes barrières.