César 2021 : sollicitée, Adèle Haenel a refusé de remettre une récompense

publié le 11/03/2021 à 14:49

Elle ne viendra pas. Depuis sa sortie très commentée lors de la dernière cérémonie des César, l'actrice Adèle Haenel a expliqué qu'elle ne se rendra pas sur la scène des César cette année, même si l'ambiance promettra d'être certainement moins lourde. C'est la maîtresse de cérémonie de cette édition placée sous le thème de la réconciliation et du renouveau qui a évoqué cette absence sur le plateau de C à vous sur France 5.

"Je lui ai proposé de remettre un prix et elle a refusé. Elle a décliné comme plein d’autres pour des raisons qui lui appartiennent", a déclaré Marina Foïs. [La scène des César] fait peur à plein de gens. Du coup, les gens qui sont sur scène, ils auront envie d’être là, ce qui est super."

Marina Foïs aurait pourtant beaucoup aimé accueillir la comédienne. "Adèle, il me paraissait normal de lui proposer d’être là. (...) Ses prises de parole ont été très courageuses et très importantes. Je l’ai invitée aussi parce que c’est une actrice que j’admire. Aussi simplement que ça". L'actrice de 120 battements par minute, En liberté ! et Portrait de la jeune fille en feu a été une figure importante du mouvement "Me Too" en France.