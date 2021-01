Les Innocents interprètent "Que Marianne était jolie" de Michel Delpech

publié le 22/01/2021 à 08:30

On va faire un tour dans le joli répertoire de Michel Delpech. Au début des années 70, sous la présidence de Pompidou, il faut rappeler que les politiques parlaient déjà de la fin de la Vème République, et Michel Delpech était parti de ce postulat pour évoquer avec finesse et poésie les cinq enfants de Marianne, autrement dit les cinq républiques, avec un petit coup de griffe au passage. "Marianne, écrit-il, ne se reconnait plus dans son 5ème enfant".

Voilà comment Michel Delpech a écrit les paroles de la chanson Que Marianne était jolie, succès instantané en 1972… La version que nous vous proposons de découvrir se trouve dans l’album hommage à Michel Delpech J’étais un ange, sorti en novembre 2016, 10 mois après la disparition du chanteur. Michel Delpech avait eu le temps de travailler sur ce projet : il avait fait une liste de noms d’artistes à qui il voulait confier ses chansons pour des reprises et il avait souhaité la présence du duo Les Innocents. Il adorait leurs mélodies et leurs harmonies vocales.



Les Innocents revisitent de jolie manière cette chanson de Michel Delpech… Que Marianne était jolie est signée du compositeur attitré d'Eddy Mitchell, Pierre Papadiamandis. Michel Delpech avait voulu travailler avec lui dans les années 70 et il nous avait confié un regret : avoir laissé passer la mélodie qui avait donné plus tard la chanson La dernière séance, elle était finalement revenue à monsieur Eddy.