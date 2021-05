Concert-test d'Indochine : comment la soirée va-t-elle se dérouler samedi ?

publié le 28/05/2021 à 20:32

Indochine se produira devant 5.000 spectateurs masqués ce samedi 29 mai à l’AccorHotel Arena de Bercy à Paris. Le groupe se livrera à un concert-test, chargé de redonner de l'espoir au secteur, à l'arrêt depuis mars 2020, et ainsi revoir les salles se remplir à nouveau dès cet automne.

Le groupe revient sur scène après avoir reporté leur tournée d'un an, au printemps-été 2022, célébrant ses 40 ans. Les 5.000 chanceux qui pourront assister au concert devront impérativement porter le masque et présenter un test négatif au coronavirus. Sur place, aucun bar ne sera ouvert et l'horaire et également adaptée au couvre-feu: la première partie avec Etienne de Crécy aura lieu à 17h, tandis que Nicola Sirkis et sa bande débuteront le concert à 18h.

Cette expérimentation, menée de concert avec l'AP-HP, étudiera deux populations. D'un côté, 5.000 spectateurs testés négatifs parmi des 18-45 ans, sans facteurs de risque de formes graves, danseront sur "L'aventurier", avec masque chirurgical, mais dans la fosse et sans distanciation physique. De l'autre côté, 2.500 participants seront invités à rester chez eux. Jusqu'à aujourd'hui, vendredi 28 mai, tous les volontaires sont convoqués pour un premier test antigénique à Bercy, où leur sont remises deux enveloppes pour des tests salivaires à faire le jour J et une semaine plus tard.

Ce concert-test a également pour but de tester l'inclusion du test négatif dans l'application TousAntiCovid, une préfiguration du futur pass sanitaire. Enfin, des caméras doivent permettre de mesurer tout au long du concert si le masque est bien porté ou s'il y a un relâchement, mais pas pour viser tel ou tel spectateur, assurent les organisateurs.

Une reprise des concerts envisagée "à l'automne"

Ce concert-test arrive tard en France, notamment à cause de plusieurs reports et après des expérimentations similaires déjà menées en Espagne ou au Royaume-Uni. Le but reste "de construire un protocole sanitaire pour une reprise à l'automne", explique Malika Seguineau directrice générale du Syndicat du spectacle musical et de variété qui porte le projet avec les Hôpitaux de Paris.

"On nous dit qu'après le 30 juin, on pourra recommencer à reprogrammer des festivals debout, mais avec une contrainte très forte, une personne tous les 4m². Cela veut dire diviser la jauge par 12. Pour un secteur qui vit de la billetterie, c'est intenable", ajoute-t-elle. Grâce à ce concert, les professionnels du milieu pourront ainsi se faire une idée de ce qui les attend. Indochine se produira gratuitement pour l'occasion.