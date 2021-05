Concerts-tests annulés à Marseille : Akhenaton "désabusé" et en colère

publié le 13/05/2021 à 18:15

Au lendemain de l'annonce des annulations des concerts-tests à Marseille des 29 mai et 12 juin, Akhenaton ne masque pas sa colère. Le rappeur emblématique d'IAM en veut au gouvernement, qui a refusé les deux concerts-tests de la Cité phocéenne. "Le projet est intéressant sur le plan scientifique, mais n'a pas été retenu en raison de risques liés aux protocoles sanitaires proposés", avait expliqué Roselyne Bachelot.

"Heureusement qu'un des scientifiques à l'initiative du projet est notre voisin, sinon on l'aurait appris par voie de presse par l'AFP de manière très classe, mais on commence à avoir l'habitude avec ce gouvernement. On a été très déçus", commence Akhenaton interviewé par Franceinfo.

"Je trouve que ça aurait permis de faire comprendre aux gens que les salles de concert ne contaminent pas plus que le métro, que le TGV bondé, que les avions. Et c'est toujours, chaque fois la culture, la musique en général qui toujours est toujours visée. On travaille dans le vide, on n'a plus de perspectives", poursuit le rappeur, révélant qu'il n'a pas été convaincu par l'explication de la ministre de la Culture concernant l'annulation des concerts-tests de Marseille.

"On n'est pas en train de faire des trucs hyper dangereux, on fait un concert-test avec 1.000 personnes sous certaines conditions. Les bras m'en tombent, je suis profondément désabusé. Ce concert-test, c'est la pierre qui vient se poser sur les désillusions que j'ai sur l'humanité en général", conclut Akhenaton.