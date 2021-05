Déconfinement : "Le bout du tunnel est en approche", confie Francis Cabrel

publié le 19/05/2021 à 10:15

Huit mois après la sortie de son album À l'aube revenant, Francis Cabrel va enfin pouvoir partir en tournée. Il sera l'un des premiers à retrouver les salles de spectacle. Coup d'envoi le 9 juin à Agen avant une résidence aux Folies Bergère à Paris dès le 16 juin.

Francis Cabrel est dans les starting blocks. Son calendrier n'a cessé d'être bousculé ces derniers mois. Il voulait prendre la route très vite après la parution de son quatorzième album. La pandémie a évidemment tout repoussé. Cette fois, c'est la bonne. Francis Cabrel débutera sa tournée dans pile trois semaines. D'ailleurs, la billetterie ouvre le 20 mai. Il reste des places et vous pourrez aussi échanger vos billets. "C'est un soulagement, limite on ne pouvait pas le croire. Cela fait tellement longtemps qu'on piaffe, chacun chez soi, donc je pense que cela va être assez émouvant, entre l'incrédulité et le rêve éveillé", démarre l'artiste.

"On s'est préparé (à la tournée, ndlr) à 3 reprises. On a tenté des répétitions avec les contraintes sanitaires imposées (...) mais, le bout du tunnel est en approche", confie Francis Cabrel avant de poursuivre : "Si je suis un des premiers, c'est parce que ma tournée était déjà sur les rails".

> Francis Cabrel - À l'aube revenant... L'enregistrement

À l'aube revenant, le dernier album de Francis Cabrel est toujours disponible. Il part en tournée dans trois semaines, vacciné a-t-il confié à RTL. Il chantera dans plusieurs festivals cet été. Francis Cabrel m'a confié qu'il avait encore des doutes sur le morceau avec lequel il entrerait sur scène. Il y aura "une petite dose de chansons nouvelles" et les mêmes musiciens et choristes que sur de son précédent tour de chant.