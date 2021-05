Coronavirus : la France a-t-elle le couvre-feu le plus strict d'Europe ?

publié le 20/05/2021 à 11:46

Malgré la réouverture des terrasses et commerces, mercredi 19 mai et le retour à un semblant de vie normale, des mesures de couvre-feu restent bien en vigueur dans l'Hexagone. S'il ne débute plus à 19h mais à 21h désormais, il est légitime de se demander si la France n'a pas le couvre-feu le plus strict du Vieux Continent.

De nombreux messages de citoyens en colère circulent sur les réseaux sociaux : "Marre du couvre-feu", "liberté du soir" ou encore "La France a le confinement le plus strict d’Europe, tout est calculé". Ce dernier internaute n'a pas tort avec cette affirmation.

En effet, comme l’explique Libération, qui se base sur des données rassemblées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, 17 pays européens ont mis en place des mesures de couvre-feu depuis le mois d'octobre, pour lutter contre la progression de l'épidémie de la Covid-19. Désormais ils ne sont plus que six à maintenir cette mesure : Chypre, la Grèce, la Hongrie, le Luxembourg, l’Italie et donc la France.

Pour la plupart de ces pays, le couvre-feu commence à 23h, voir à minuit et la France est le seul pays à le faire commencer à 21h. En Allemagne et en Espagne, quelques régions, plus autonomes que chez nous, on fait le choix de limiter les déplacements en nocturne. La France a donc bel et bien le confinement le plus strict en Europe.

Le couvre-feu devrait être supprimé le 30 juin

Cette exception française n'est pas une première depuis le début de la crise sanitaire. Entre mi-janvier et mi-mars, nous étions soumis à un couvre-feu à 18 heures et il s’agissait déjà de la contrainte de déplacement la plus forte d’Europe.

Le début du couvre-feu a ensuite été décalé à 19h, puis 21h ce mercredi. Il devrait passer à 23h le mercredi 9 juin avant de prendre fin le mercredi 30 juin, si la situation sanitaire le permet. Afin de pérenniser cette mesure jusqu’à fin juin, le Sénat vient de proposer de prolonger l’état d’urgence sanitaire, qui devait s’achever le 2 juin, et ainsi pouvoir légalement laisser courir le couvre-feu si la progression de l'épidémie ne s'estompe pas.

Savoir si la mesure du couvre-feu aura été utile face à l'épidémie aura été la grande discussion de cette année. Lorsque nous sommes passés de 20h à 18h pour éteindre les lumières, cela a fonctionné. Une étude du CNRS a en effet montré qu’en octobre dernier, les 54 premiers départements français à avoir adopté un couvre feu à 18h ont vu leur taux d’incidence commencer à baisser.