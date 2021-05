Coronavirus : les festivals en plein air pourront reprendre le 1er juillet

publié le 06/05/2021 à 16:18

C'est une première étape vers un retour progressif de la vie culturelle. Roselyne Bachelot a annoncé ce jeudi 6 mai que les festivals en plein air pourront reprendre à partir du 1er juillet sous certaines conditions : en configuration débout et avec une "jauge de 4 m2 par festivalier". Ces festivals seront organisés "dans une limite qui sera définie par le préfet en fonction des circonstances locales", a également indiqué la ministre de la Culture qui était auditionnée par la Commission des Affaires culturelles à l'Assemblée générale.

De même, "les spectacles et concerts debout seront autorisés à reprendre selon un protocole adapté et un plafond de jauge fixé par le préfet au regard des circonstances locales", a précisé la ministre. Aurélie Hannedouche, responsable du Syndicat des musiques actuelles (Sma), a aussitôt réagi : "Si on parle d'un terrain de 4.000 m2 pour 1.000 personnes, ça peut s'envisager, il y a des espaces suffisamment vastes pour ne pas se coller les uns aux autres. Mais si on parle d'un carré de 4m2 par personne, c'est ingérable. Personne n'a envie de vivre une expérience pareille", dit-elle à l'AFP.

Roselyne Bachelot a dit travailler avec le ministre de l'Économie Bruno Le Maire et le Premier ministre Jean Castex "pour la mise en place de fonds de compensation de billetterie". De gros festivals de musiques actuelles, tels les Eurockéennes ou le Hellfest, ont déjà annulé devant les contraintes sanitaires. Le festival Solidays, prévu des 18 au 20 juin, a lui aussi été contraint d'annuler, comme l'an dernier.