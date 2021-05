publié le 27/05/2021 à 08:24

C'est une étape cruciale dans le retour à la vie d'avant. Le concert-test à Bercy c'est dans deux jours. Et depuis ce mercredi, la fosse de l'Accor Arena est transformée en centre de dépistage géant. Ce samedi 29 mai, l'Accor Arena accueillera donc le premier concert-test français, du groupe Indochine, qui accueillera donc 5.000 spectateurs.

Des milliers de volontaires se font tester, avec l'espoir d'être sélectionnés. Parmi eux, Anastasia et Laura, qui viennent tout juste d'avoir leurs résultats. "Même si ça avait été Michel Sardou, j'y serais allée", plaisante l'une d'elles. La seconde renchérit : "C'est pour recommencer à vivre". Une première étape de franchie. Si, ensuite, elles font partie des heureux élus, elles pourront assister au concert, mais dans des conditions vraiment spéciales.

"Il faut imaginer deux à trois personnes par mètre"

Plus qu'un concert, c'est véritablement un essai clinique. "Un test en amont, le port du masque, le gel hydroalcoolique, une ventilation optimisée. Par contre, les gens n'auront aucune distanciation physique, puisque tout se passe dans la fosse de l'Accor Arena en jauge réelle. Il faut imaginer deux à trois personnes par mètre", explique Constance Delaugère, responsable de l'étude et professeur de virologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris.



"C'est donc à l'opposé de tout ce que l'on entend depuis 18 mois ; on va pouvoir comparer le nombre de personnes positives sept jours après le concert, qui y ont assisté, au nombre de personnes positives qui ne sont pas venues au concert. Et on verra s'il y a un sur-risque", poursuit la spécialiste.

