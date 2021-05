Coronavirus au Québec : des concerts pour convaincre les jeunes de se faire vacciner

publié le 16/05/2021 à 21:45

Tous les moyens sont bons pour venir à bout de la pandémie. Aux États-Unis, les vaccinés se voient offrir des cadeaux. Au Canada, on cible les jeunes en particulier : les 18-34 ans. Du coup, on organise des concerts-vaccination. Et ça fonctionne.

Première dose et premier concert depuis bien longtemps pour Mélissa et Sarah, qui ont donc reçu le vaccin devant le spectacle d'Émile Bilodeau, une jeune vedette de la chanson ici. "Moi, j'ai trouvé ça très sympathique. L'expérience s'est très, très bien déroulée. Il y avait des gens qui prenaient des photos".

Pour Tarik, 26 ans, qui sort du centre de vaccination avec son pansement sur le bras, il faut multiplier ce genre d'initiative. "C'est une méthode pour attirer l'attention des autres. Ça va faciliter le fait de faire venir tout le monde pour faire le vaccin". Chez les nouveaux vaccinés, l'injection semblait quand même plus attendue que le chanteur.

La stratégie de vaccination pour convaincre les jeunes semble fonctionner ici à Montréal. Les 25-29 ans faisaient la queue devant le centre de vaccination depuis 5 heures du matin.