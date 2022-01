En moyenne, à travers le monde, nous avons passé quasiment cinq heures par jour les yeux rivés sur l'écran de notre smartphone en 2021, selon les statistiques publiées récemment par le spécialiste de l'analyse des données mobiles, App Annie. Cette année encore, les constructeurs de téléphones promettent de faire feu de tout bois pour s'imposer au centre de notre attention.

Après une année 2021 qui a confirmé plusieurs tendances, comme les écrans avec des taux de rafraîchissement plus rapides, des designs de plus en plus sophistiqués et des processeurs toujours plus puissants, les prochaines semaines devraient voir les constructeurs proposer des fonctions photo encore plus pointues et la vitesse de rechargement des mobiles diminuer.

Une attention particulière devrait aussi être réservée aux smartphones pliables avec des modèles dont les prix deviennent moins élitistes et de nouveaux acteurs qui tentent leur chance sur ce créneau aujourd'hui impulsé par Samsung, Oppo et Motorola. Les prochaines semaines devraient aussi voir certaines fonctions jusqu'ici réservées aux modèles les plus chers infuser progressivement les autres segments du marché et devenir plus abordables pour le consommateur.

iPhone 14, Galaxy S22, Pixel, OnePlus...Nous avons compilé dans cet article la plupart des smartphones les plus attendus des mois à venir.

Xiaomi 12

L'un des premiers lancements de l'année est attendu du côté de Xiaomi avec la série Xiaomi 12 qui devrait être composée d'un modèle classique et d'une version Pro avec deux grands écrans Amoled FHD+ et QHD+ rafraîchis à 120 images par seconde. Tous deux seront équipés du processeur de dernière génération de Qualcomm, la puce Snapdragon 8 Gen 1 qui promet des performances améliorées de 20% et une économie d'énergie 30% plus efficace par rapport à la version précédente. Rayon photo, Xiaomi devrait proposer un triple capteur avec ultra grand-angle et téléobjectif. Le prix est attendu à partir de 649 euros.

Redmi Note 11

Le Redmi Note 10 est le smartphone le plus équilibré du marché à moins de 200 euros Crédit : Xiaomi

Pour les budgets plus modestes, Xiaomi lance aussi sa gamme Redmi Note 11, attendue sous les 250 euros. Les trois smartphones qui la composent ont déjà été officialisés en Chine en fin d'année. Les versions Note 11 Pro et Note 11 Pro+ déroulent une fiche technique solide avec un écran Amoled FHD+, processeur MediaTek Dimensity 920, triple capteur photo, compatibilité 5G, charge rapide 67 ou 120W et prise Jack. Le Redmi Note 11 classique complète le trio avec un écran LCD FHD+ rafraîchi à 90 Hz, processeur Dimensity 810, double capteur photo, batterie 5.000 mAh et recharge 33W. L'entrée de gamme accueille aussi en ce début d'année le Motorola G31 qui propose un bel écran Oled et une batterie grande capacité de 5.000 mAh pour un prix de 219 euros.

Samsung Galaxy S22

La nouvelle gamme Galaxy S21 de Samsung Crédit : Samsung

La série Galaxy S21 était probablement l'une des plus réussies de l'année écoulée. Samsung devrait présenter sa nouvelle gamme le 8 février lors de sa conférence Galaxy Unpacked. Les grandes lignes des nouveaux Galaxy S sont déjà connues. Trois modèles devraient être lancés, le S22, S22 Plus et S22 Ultra, avec un design proche des versions actuelles, malgré des écrans légèrement plus petits. Les modèles S22 et S22 Plus disposeront d'un appareil photo principal amélioré de 50 Mpx et la version Ultra d'un capteur 108 Mpx avec zoom optique 12x. Les trois seront équipés du dernier Snapdragon 8 Gen 1. Samsung pourrait intégrer son fameux stylet S Pen après l'abandon de la gamme Galaxy Note.

Des smartphones pliables

Le Galaxy Z Flip 3 est le premier smartphone pliable vendu au prix d'un smartphone haut de gamme normal Crédit : RTL

2022 devrait être une année importante pour les smartphones pliables. Longtemps fantasmée, cette technologie peine à convaincre pour l'instant, la faute à des premiers produits pas toujours très aboutis et très chers. Le leader du secteur, Samsung, a laissé entrevoir du mieux en 2021 avec le Galaxy Z Flip 3 et le Z Fold 3, des modèles aux compétences photo améliorées, mieux finis et plus intuitifs, proposés à des prix plus proches des standards haut de gamme du marché. Le Sud-Coréen pourrait continuer dans cette direction avec le Galaxy Z Flip 4 cette année et rapprocher un peu plus les smartphones pliables du public en le vendant à un prix inférieur à 1.000 euros. Une concurrence accrue devrait l'y aider. Oppo, Motorola, Xiaomi et Huawei ont également prévu de lancer des modèles pliables cette année.

iPhone SE3

L'iPhone SE est vendu à partir de 489 euros par Apple Crédit : Apple

Le premier iPhone de 2022 devrait être l'iPhone SE3. Apple devrait organiser une conférence au printemps pour donner un successeur à son iPhone le plus abordable (489 euros) lancé en 2020. Selon les dernières rumeurs, le nouveau modèle devrait conserver le design ancien aux bordures affirmées mais profiter de la pleine puissance de la puce de l'iPhone 13 et d'une compatibilité 5G. Son appareil photo pourrait être amélioré avec l'ajout d'un second objectif à l'arrière.

OnePlus 10

Les OnePlus 9 sont disponibles depuis le 26 avril à partir de 719 euros Crédit : OnePlus

Après une année passée compliquée, la marque chinoise OnePlus entend revenir au premier plan à la faveur du OnePlus 10, déjà officialisé en Chine, attendu en France au printemps. Cette nouvelle série s'annonce prometteuse : Snapdragon 8 Gen 1, écran Amoled QHD+ 120 Hz, triple capteur photo avec caméra ultra-large de 150 degrés, modem 5G et batterie de 5.000 mAh sont attendus. OnePlus devrait aussi proposer une technologie de charge ultra-rapide capable de faire le plein de la batterie en moins de 20 minutes.

Oppo Find X5 Pro

L'excellent Oppo Find X3 Pro aura un successeur au printemps. Oppo devrait passer directement au Find X5 Pro, le chiffre 4 portant malheur en Chine, et proposer à nouveau un smartphone très complet avec écran Amoled 120 Hz, processeur Snapdragon 8 Gen 1, batterie de 5.000 mAh et charge 80 W. Des améliorations sont attendues en photo avec une nouvelle puce dédiée au traitement des images capturées par le triple objectif 50+50+13 Mpx. Ce smartphone sera très proche du OnePlus 10, conséquence du rapprochement des deux marques filiales du groupe BKK Electronics.

iPhone 14

Apple a présenté l'iPhone 13 en septembre 2021 Crédit : AFP

Après avoir apporté des changements timides à l'iPhone 13, Apple pourrait faire des arbitrages plus radicaux cette année en faisant disparaître l'encoche de l'iPhone 14. Les composants de Face ID et la caméra frontale pourraient être intégrés plus discrètement sous l'écran derrière un double poinçon pour proposer une esthétique plus harmonieuse. Des améliorations sont aussi attendues sur la photo et la vidéo ainsi qu'en matière de puissance et d'autonomie. Et les prix ne devraient pas être sujets à l'inflation.

Pixel 6a et Pixel 7 de Google

Les Pixel 6 de Google sont lancés le 25 octobre 2021 Crédit : Google

Google a marqué les esprits en 2021 avec ses téléphones Pixel 6 et 6 Pro salués pour leurs excellentes photos, leurs fonctionnalités intelligentes avancées et leur prix compétitif malgré quelques problèmes de perte de réseau. Le géant américain pourrait proposer une version abordable de ces téléphones avec le Pixel 6a qui devrait embarquer des finitions moins premium et un processeur moins puissant pour un prix inférieur à 500 euros. Peu de choses ont filtré pour l'instant sur les futurs Pixel 7 qui devraient être lancés l'automne prochain. Google donnera plus de détails sur ses projets lors de sa conférence Google I/O en mai.