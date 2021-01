publié le 14/01/2021 à 16:00

Pandémie oblige, c'est à la faveur d'une conférence virtuelle diffusée en streaming que Samsung a levé le voile ce jeudi 14 janvier sur la nouvelle génération de son smartphone haut de gamme Galaxy S21 qui sera disponible à partir du 29 janvier pour un prix compris entre 859 et 1.249 euros, soit un ticket d'entrée 150 euros plus compétitif que celui du Galaxy S20 l'an dernier pour une capacité de stockage égale (128 Go).

Déclinée en trois versions de tailles différentes, le Galaxy S21 (6,2 pouces), le S21+ (6,7 pouces) et le S21 Ultra (6,8 pouces), et compatible 5G, cette nouvelle gamme se distingue par son design renouvelé, avec un positionnement différent des capteurs photo, désormais alignés verticalement sur la partie supérieure gauche au dos des appareils.

Samsung promet une expérience sans concession avec un écran OLED immersif compatible HDR10+ et doté d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz hyper fluide, un processeur dernier cri et des fonctionnalités photo poussées pour prendre et partager des images de haute qualité dans toutes les situations.

Vidéo 8K et mode réalisateur

Le Galaxy S21 Ultra hérite de la configuration la plus musclée. Il embarque un module photo avec quatre objectifs. Son capteur principal 108 Mpx est épaulé par un ultra grand angle 12 Mpx et deux téléobjectifs. Le premier offre un zoom optique x3 et le second un zoom optique x10 permettant de zoomer jusqu'à 100 fois dans l'image.

La nouvelle gamme Galaxy S21 de Samsung Crédit : Samsung

Le Galaxy S21 et le S21+ partagent le même équipement photo que le Galaxy S20 avec un capteur principal 64 Mpx, un capteur ultra grand angle 12 Mpx et un téléobjectif 12 Mpx avec zoom optique x3 et zoom numérique x30.

Ils bénéficient des autres nouveautés introduites par Samsung comme la possibilité de filmer en 8K et d'utiliser le mode réalisateur qui permet de basculer facilement entre les différents objectifs pendant l'enregistrement d'une scène, de filmer avec un retour face caméra mais aussi de verrouiller un sujet pour limiter les mouvements liés aux tremblements en zoomant. Le traitement numérique des photos de nuit est aussi amélioré pour offrir plus de précision et de détail en basse lumière.

Plus de chargeur ni d'écouteurs dans la boîte

Le Galaxy S21 Ultra hérite aussi de l'accessoire emblématique de la gamme Note, le stylet S Pen, une première pour un mobile Galaxy S. Proposé en option, cet accessoire peut être utilisé pour prendre des notes comme sur un carnet ou avec des applications créatives à la manière d'une tablette graphique.

Pour la première fois aussi, les trois smartphones seront livrés sans écouteurs ni chargeurs dans la boîte. Samsung marche dans les pas d'Apple qui a initié cette politique avec les derniers iPhone 12 cet automne. Le fabricant justifie cette décision par son impact environnemental en expliquant que ses clients disposent déjà pour la plupart de ces accessoires issus de leurs précédents achats.

Le Galaxy S21 est proposé à 859 euros en version 128 Go de stockage et 909 euros en 256 Go. Le S21 +, 1.059 euros (128 Go) et 1.109 euros (256 Go). Le S21 Ultra, 1.259 euros (128 Go) et 1.309 euros (256 Go) et 1.438 euros (512 Go).

Samsung lance aussi une version Pro de ses écouteurs Galaxy Buds (229 euros), désormais dotés d'une technologie d'annulation de bruit active personnalisable et d'un mode intelligent, pour mieux concurrencer les AirPods d'Apple, et des traqueurs d'objets en Bluetooth Galaxy Tag SmartThings à clipser à des accessoires dénués de connectivité (des clefs par exemple) pour les retrouver plus facilement grâce à une application dédiée.

Les Galaxy Buds Pro avec annulation de bruit active sont vendus 229,90 euros par Samsung Crédit : Samsung