OnePlus mise sur la vitesse avec ses nouveaux smartphones OnePlus 9

publié le 23/03/2021 à 16:00

Six mois après ses dernières sorties, OnePlus est de retour avec deux nouveaux smartphones. Le constructeur chinois a officialisé ce mardi 23 les OnePlus9 et OnePlus9 Pro, deux appareils taillés pour rivaliser avec les meilleurs modèles du moment avec leur écran 120 Hz, leur puce surpuissante, leur batterie à charge rapide et sans-fil éclair et leur appareil photo dernier cri.

Beaucoup de choses ont changé pour OnePlus ces derniers mois. La marque a réorganisé ses effectifs et réduit la voilure en Europe pour concentrer ses activités dans la région nordique. Mais elle n'a pas renoncé pour autant au marché français où ses nouveaux smartphones seront lancés le 26 avril et en précommande dès le 23 mars.

Connu pour ses smartphones à prix cassé, OnePlus mise désormais sur la qualité pour se démarquer avec des produits très bien équipés qui s'appuient sur une expérience utilisateur saluée pour sa fluidité. Leur positionnement tarifaire est au diapason : les OnePlus 9 et 9 Pro sont proposés à des prix plus vraiment compressés compris entre 719 et 999 euros.

Des smartphones très véloces et une charge éclair

Le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro font l'éloge de la vitesse : tous les deux animés par le processeur Android le plus puissant du moment, la puce Snapdragon 888 de Qualcomm, ils embarquent 8 à 12 Go de mémoire vive et 128 à 256 Go d'espace de stockage. De quoi supporter tous les usages avec un maximum de vélocité.

Y compris la 5G ? Sur le papier, le processeur utilisé par OnePlus est compatible avec le nouveau réseau mobile. Mais le site spécialisé 01Net rappelle justement que les appareils précédents de la marque, qui l'étaient également, n'offrent toujours pas cette possibilité actuellement. Interrogé par RTL, OnePlus promet que les nouveaux modèles seront compatibles avec la 5G de Free à leur sortie et avec celle de Orange et Bouygues d'ici fin avril. Aucune date n'est encore arrêtée concernant SFR.

OnePlus promet aussi des vitesses de chargement record, grâce à un système de batterie ingénieux composé d'un bloc de 4.500 mAh divisé en deux cellules, ce qui permet de recharger plus rapidement celle qui n'est pas utilisée.

La marque annonce la charge la plus rapide du moment en filaire (65 W), avec un plein d'énergie garanti en seulement 30 minutes, et sans fil (50 W), en passant de 1 à 100% en 43 minutes. À noter que seul le chargeur 65 W est fourni à l'achat. Le module sans-fil est vendu 70 euros en option.

Des écrans plus fluides, un appareil photo amélioré

Autre argument : les OnePlus 9 proposent les meilleurs écrans du moment avec un affichage Amoled et un taux de rafraîchissement à 120 Hz garantissant un défilement des images et des animations plus fluides.



La version Pro dispose d'une dalle plus généreuse (6,7 contre 6,55 pouces) et plus précise (définition Quad HD+) avec un taux de rafraîchissement adaptatif plus économe allant de 1 Hz pour les images fixes ou l'écran verrouillé à 120 Hz pour le jeu vidéo et les vidéos. Ces écrans sont censés donner leur pleine mesure avec l'interface OxygenOS, basée sur Android 11, connu pour sa simplicité et sa fluidité.



L'autre grande nouveauté de la série est le module photo désormais conçu main dans la main avec le fabricant suédois Hasselblad, nouveau partenaire de OnePlus. Le OnePlus 9 embarque un triple capteur grand angle 48 Mpx, ultra grand angle 50 Mpx et macro 2 Mpx capable de filmer en 8K à 30 images par seconde.



La version Pro a droit à une configuration plus complète avec téléobjectif 8 Mpx capable de zoomer 3 fois dans l'image sans perdre en qualité. On retrouve un capteur 16 Mpx en façade. Il faudra juger à l'usage si ce nouveau socle améliore les performances des smartphones en photo, qui constituait le point faible de leurs prédécesseurs.

Des prix importants

Ces deux modèles s'inscrivent plus que jamais dans la stratégie de montée en gamme amorcée il y a un an et demi par l'entreprise. Le OnePlus 9 est proposé à 719 euros en version 8 Go + 128 Go et 819 euros en version 12 + 256 Go. Comptez 919 euros pour le OnePlus 9 Pro en version 8+128 Go et 999 euros en version 12 + 256 Go. Des tarifs qui positionnent ces smartphones face aux derniers iPhone, Galaxy S21 ou Find X3 Pro.



Pour les références bon marché, il faut désormais se tourner vers la série OnePlus Nord proposée à moins de 400 euros depuis l'automne dernier, ou, dans une moindre mesure, vers le OnePlus 8T, lancé à 600 euros avec les technologies du OnePlus 8 Pro commercialisé à 300 euros plus cher lors du premier confinement.