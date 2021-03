Redmi Note 10 : Xiaomi améliore ses smartphones populaires à petits prix

publié le 04/03/2021 à 17:57

Grand gagnant des déboires de Huawei, le fabricant Xiaomi, numéro 3 mondial au dernier classement du cabinet Counterpoint, entend bien continuer à grappiller des parts de marché avec ses smartphones très bien équipés proposés à des prix contenus. Deux mois après avoir lancé le smartphone 5G le plus abordable du marché, le constructeur chinois a officialisé ce jeudi 4 mars la série Redmi Note 10, quatre smartphones qui promettent une riche expérience à partir de 199 euros.

Principale nouveauté : les quatre modèles de la gamme bénéficient cette année d'une dalle Oled, gage de contrastes plus poussés et de couleurs plus réalistes. La version classique, le Redmi Note 10, est un modèle d'entrée de gamme.

Proposé à 199 euros avec 4 Go de mémoire et 128 Go de stockage, il dispose d'un grand écran de 6,4 pouces FHD+, d'une batterie de 5.000 mAh compatible avec la charge rapide 33W et est animé par un processeur Snapdragon 678. La partie photo est assurée par un module principal de 48 Mpx associé à un ultra grand-angle de 8 Mpx, un module macro et un capteur de profondeur de 2 Mpx chacun.

Une version Redmi Note 10s sera annoncée le 16 mars avec une configuration légèrement plus puissante (puce Mediatek Helio G95, 6 à 8 Go de mémoire vive) et un appareil photo plus précis basé sur un capteur 64 Mpx. Une version 5G est aussi dans les tuyaux avec un écran 90 Hz adaptatif pour offrir plus de fluidité dans les jeux vidéo. Ce modèle est équipé d'un processeur Mediatek Dimensity 700, d'un capteur photo de 48 Mpx mais fonctionne seulement avec la charge rapide 18W. Son prix sera révélé le 16 mars.

Un modèle très bien équipé attendu autour de 300 euros

Le modèle le plus ambitieux de la série est le Redmi Note 10 Pro. Décliné en trois versions avec 6 à 8 Go de mémoire vive,128 Go de stockage et un processeur Snapdragon 732G, il fait l'impasse sur la 5G mais il est l'un des premiers smartphones milieu de gamme à proposer un écran Oled 120 Hz pour une plus grande fluidité à l'écran. La dalle est protégée par une protection Gorilla Glass 5.

Le Redmi Note 10 Pro embarque aussi un capteur photo 108 Mpx épaulé par un ultra grand-angle de 8 Mpx et un module macro de 5 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. Xiaomi promet des images plus riches et détaillées la nuit grâce à un procédé permettant de combiner neuf pixels en un pour enregistrer plus de lumière et gommer le bruit numérique. Son autonomie repose sur une batterie de 5.020 mAh qui se recharge avec une prise 33W fournie à l'achat.

Comme les autres modèles, le Redmi Note 10 Pro fera l'objet de nouvelles annonces de Xiaomi le 16 mars. Son prix français sera officialisé à l'occasion. Il devrait être vendu autour de 300 euros.