Oppo veut proposer les meilleurs smartphones Android avec la série Find X3

publié le 12/03/2021 à 07:33

Les déboires de Huawei font le bonheur d'Oppo. Son rival chinois est l'un des acteurs les plus dynamiques du marché ces derniers mois. Quatrième vendeur mondial au dernier trimestre de l'année 2020 et dans le top 5 en France en février, la marque souhaite accroître ses parts de marché en Europe où elle vise le podium d'ici trois ans.

La firme de Dongguan mise pour cela sur une gamme éclectique avec des produits couvrant tous les besoins : des plus élémentaires, avec la gamme A, vendue sous les 200 euros, aux plus exigeants, avec la série Find X qui concentre les technologies de pointe pour des tarifs plus élitistes, sans oublier le milieu de gamme, avec les séries Lite et Neo, proposées entre 300 et 600 euros selon les modèles.

La série Find X3, révélée ce jeudi 11 mars, doit permettre à Oppo de poursuivre son développement. Cette nouvelle gamme de smartphones premium s'articule autour de trois modèles, le Find X3 Pro, le Find X3 Neo et le Find X3 Lite, qui seront disponibles en magasin à partir du 30 mars.

Un design monocoque futuriste et un appareil photo avec microscope

Vendu 1.149 euros, le Find X3 Pro aspire au titre de meilleur smartphone Android de l'année. Doté d'un design futuriste monocoque avec un module photo parfaitement intégré à l'arrière, il dispose d'un grand écran Oled de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz capable de prendre en charge jusqu'à un milliard de couleurs pour offrir plus de profondeur à l'image.

40 heures de travail ont été nécessaires pour intégrer le capteur photo du Find X3 Pro dans ce design monocoque Crédit : Oppo

La partie photo est au diapason avec quatre modules à l'arrière : deux capteurs principaux codéveloppés avec Sony, un grand-angle 50 Mpx et un ultra grand-angle de 50 Mpx, pour une meilleure homogénéité des couleurs et un autofocus sur chaque pixel pour faire la mise au point plus rapidement. Oppo promet aussi une meilleure gestion de la distorsion avec des proportions mieux respectées pour éviter l'effet fisheye habituel en ultra grand-angle.

Ces deux capteurs sont complétés par une lentille microscope de 3 Mpx qui permet de prendre des photos et vidéos macro avec l'objectif collé à seulement quelques millimètres du sujet avec une précision inédite (comme ci-dessous, les mailles d'un jean).

Les mailles d'un jean capturées à la lentille microscopique du Find X3 Pro de Oppo Crédit : RTL

En vidéo, le Find X3 Pro permet de filmer en 4K HDR 10 bits et propose un logiciel pour étalonner les couleurs après la captation. Un améliorateur de résolution est aussi fourni pour optimiser les vidéos anciennes avant de les publier sur des plateformes en ligne.

Pour le reste, l'appareil est animé par la puce Snapdragon 888 5G la plus poussée du moment sur Android et fourni avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Il est doté d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide de 65W de la marque qui permet de faire le plein d'énergie en 35 minutes ou de gagner 4h de lecture vidéo en 5 minutes de charge. Oppo fournit seulement un chargeur filaire à l'achat.

Deux versions plus abordables

En parallèle, Oppo lance aussi deux références plus abordables. Le Find X3 Neo propose de nombreuses caractéristiques haut de gamme : finitions en verre, écran Full HD+ 90 Hz, puce Snapdragon 865 avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, charge rapide 65 w.



La partie photo est assurée par un quadruple capteur avec une optique principale 50 Mpx conçue par Sony, un ultra grand-angle 16 Mpx, un téléobjectif 13 Mpx et un objectif macro 2 Mpx. L'appareil propose un mode nuit avancé, une fonction verrouillage du sujet et la double prise de vue vidéo avec les caméras avant et arrière en simultané. Il sera vendu 799 euros le 18 mars.

Oppo veut couvrir tous les segments avec le Find X3 Neo et le Find X3 Lite Crédit : Oppo

Le Find X3 Lite complète la série et vise le milieu de gamme face au Pixel 4a et au OnePlus Nord notamment. Il reprend les mêmes caractéristiques que le Neo pour l'écran (Oled, 90 Hz, FHD+) à l'exception de son aspect incurvé mais se contente d'une puce 765G, d'une batterie 4300 mAh (compatible charge rapide), d'une configuration à 8 Go et 128 Go et d'un quadruple appareil photo avec capteur principal 64 Mpx. Il sera vendu 449 euros le 18 mars.