Instagram annonce le retour du fil d'actualité chronologique mais limite sa portée

Cinq ans après, le fil d'actualité chronologique sera bientôt de retour sur Instagram. Critiqué pour son influence toxique sur la santé mentale de ses utilisateurs, le réseau social a annoncé mercredi 5 janvier qu'il proposerait prochainement trois options d'affichages différentes pour permettre à ses membres de modifier l'ordre dans lequel les contenus apparaissent sur leur timeline. Le changement est déjà disponible pour certains utilisateurs avant d'être généralisé à plus grande échelle.

À l'heure actuelle, le fil d'Instagram est contrôlé par des algorithmes de classement automatiques qui déterminent quelles photos sont les plus susceptibles de capter l'attention et de susciter l'engagement des utilisateurs en fonction de différents critères. Un système qui favorise notamment les publications virales et les photos des comptes avec lesquels les utilisateurs interagissent le plus souvent. L'idée est de faire en sorte que les utilisateurs "ne manquent pas de publications qui les auraient beaucoup intéressées", expliquait Instagram lors de la mise en place du système en 2016.

Dans les prochaines semaines, les utilisateurs pourront choisir entre trois types de fils d'actualité. En plus du fil actuel, rebaptisé "Home" ("Accueil") pour l'occasion, la nouvelle version du réseau social permettra de sélectionner le fil "Following" ("Abonnements") pour afficher dans un ordre chronologique toutes les publications des comptes suivis par une personne, comme c'était le cas jusqu'en 2016. Une troisième option, baptisée "Favoris" proposera dans un ordre chronologique les publications issues de comptes sélectionnés par l'utilisateur.

Le tri automatisé actuel sera toujours affiché à l'ouverture de l'app

La portée de ces changements risque toutefois d'être moins importante qu'escomptée. BFMTV affirme avoir obtenu confirmation d'Instagram que ces nouvelles options ne pourront pas être enregistrées. Seul le tri algorithmique pourra être défini par défaut. Les utilisateurs continueront donc de voir s'afficher les publications selon le classement automatisé actuel lors de chaque nouvelle connexion. Ils devront changer le réglage manuellement pour voir leur timeline sous un autre jour. Une limite considérable qui interroge sur les objectifs poursuivis par Instagram à travers cette mesure. Sollicitée par RTL, la plateforme n'a pas encore répondu à nos questions.

Les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux font l'objet de nombreuses critiques depuis plusieurs années. Censés inciter les internautes à passer plus de temps sur les plateformes, ils sont accusés de donner plus de visibilité à des contenus clivants voire nuisibles.

Dans le cas d'Instagram, les documents révélés en fin d'année par la lanceuse d'alerte Frances Haugen ont montré que les publications de célébrités mises en avant par Instagram pouvaient avoir une influence néfaste sur les adolescentes. Le dirigeant de la plateforme Adam Mosseri a d'ailleurs été auditionné par des élus américains sur la base de ces révélations. Les changements annoncés ces derniers jours s'inscrivent dans cette perspective.