Après avoir supplanté Huawei sur le podium des meilleurs vendeurs de smartphones du marché, Xiaomi veut désormais faire de l'ombre à Apple et Samsung.

Célèbre pour ses produits au prix agressif, le constructeur chinois a opéré l'an passé une montée en gamme avec le Mi 10 (799 euros), un téléphone vendu 300 euros de plus que son prédécesseur, et une version Mi 10 Pro affichée à un milliers d'euros.

Leur successeur, le Mi 11, annoncé ce lundi 8 février en France et en Europe, s'inscrit lui aussi dans cette stratégie premium et promet une expérience sans concession qui n'a pas grand chose à envier à l'iPhone 12 et au Galaxy S21 sur le papier.

Puce dernier cri, écran 120 Hz et charge rapide

Le Mi 11 est le premier smartphone à embarquer sur le marché français le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888, une puce gravée en 5 nm, associée à 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go de stockage, qui permet au téléphone d'être compatible avec les antennes 5G et de délivrer une puissance de feu.

Ce grand smartphone de 6,8 pouces promet une expérience immersive avec son écran incurvé AMOLED à la définition WQHD+ rafraîchi à une fréquence de 120 images par seconde. L'ambiance sonore est assurée par deux haut-parleurs conçus en partenariat avec Harman Kardon.

Le Mi 11 promet aussi des merveilles en photo. On retrouve à l'arrière une triple caméra composée d'un capteur grand angle principal de 108 Mpx, un ultra grand angle à 123 degrés de 13 Mpx et un téléobjectif macro de 5 Mpx pour réussir ses photos et ses portraits en toutes circonstances de jour comme en basse lumière, avec un mode nuit désormais appliqué à tous les capteurs. Une caméra frontale de 20 Mpx est dédiée aux selfies et à la visio à l'avant.

Xiaomi met aussi le paquet pour l'autonomie. Le Mi 11 est alimenté par une batterie de 4.600 mAh associée à un chargeur rapide filaire de 55 W inclus à l'achat. Xiaomi promet une charge complète en 45 minutes seulement. L'appareil est aussi compatible avec la charge sans fil 50 W et jusqu'à 10 W en charge inversée.

La marque n'a pas encore officialisé le prix du Mi 11 pour le marché français. Le tarif européen annoncé est de 749 euros pour la version avec 128 Go d'espace de stockage et 799 euros pour la configuration 256 Go, un positionnement plus compétitif que le dernier iPhone et le dernier Galaxy. Les prix français seront annoncés le 16 février et les smartphones seront disponibles dans la foulée en deux coloris bleu et gris.