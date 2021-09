On a testé les nouveaux iPhone 13 : faut-il passer à la nouvelle génération ?

Faut-il changer d'iPhone à la rentrée ? La question se pose chaque année avec plus ou moins d'acuité selon les avancées apportées par Apple à son téléphone vedette. L'an passé marquait une bonne évolution. Outre le passage à la 5G, Apple faisait passer un vrai cap à l'iPhone en réduisant l'écart entre les versions de base et les versions Pro. Tous les modèles proposaient une expérience standard articulée autour d'un écran OLED à encoche et d'un déverrouillage par reconnaissance faciale avec un système de navigation par gestes et un mode nuit en photo, peu importe que l'on se tourne vers l'iPhone 12 Mini ou l'iPhone 12 Pro Max.

Disponible depuis le 24 septembre, la gamme 2021 ressemble davantage à une série "S". Apple applique la même recette que l'an dernier. L'iPhone 13 est taillé pour plaire au plus grand nombre avec son écran de 6,1 pouces. L'iPhone 13 Mini cible les adeptes des téléphones compacts. Seule concession : une batterie de moindre capacité, mais une autonomie améliorée par rapport à l'an passé, il est toujours seul sur son créneau sur le marché. Les versions Pro s'adressent aux clients soucieux de profiter de fonctionnalités plus poussées en photo ou d'un écran XXL.

Au premier coup d'œil, les nouveaux iPhone sont des clones de l'iPhone 12. On retrouve le même écran aux bordures contenues et le même cadre aux angles plus carrés que l'iPhone 11. La gamme de l'an dernier est reconduite à l'identique avec deux modèles de base standard et mini et deux versions Pro plus sophistiquées. Les prix sont inchangés, de 809 à 1.259 euros, selon les modèles. Seule l'encoche, diminuée de 20%, introduit un peu de nouveauté.

L'encoche de l'iPhone 13 a subi une cure d'amaigrissement Crédit : RTL

Les changements sont plus flagrants à l'arrière. Les capteurs sont plus imposants qu'avant pour pouvoir emmagasiner davantage de lumière et restituer plus de détails dans les environnements sombres. Sur les modèles de base, iPhone 13 et 13 Mini, les optiques sont désormais intégrées en diagonale. Un changement de disposition qui permet d'augmenter la capacité de la batterie, selon Apple. Les versions Pro sont aussi légèrement plus lourdes.

De la vitesse pour au moins trois ans

Nous avons pu essayer les nouveaux iPhone durant quelques jours. Une certitude : ces nouveaux modèles s'installent sans problème sur le podium des meilleurs smartphones du moment. Le gain n'est pas très notable par rapport à l'iPhone 12, mais les propriétaires d'iPhone 11 et des modèles antérieurs verront la différence dès la première utilisation.

Comme chaque année, Apple a fait évoluer son processeur pour le rendre plus véloce et plus endurant que n'importe quel semi-conducteur de la concurrence Android. La nouvelle puce électronique de l'iPhone promet d'offrir d'excellentes performances lors des trois, voire cinq prochaines années.

L'iPhone 12 s'annonce d'autant plus durable qu'Apple assure désormais le support logiciel de ses téléphones durant six ans. Sa durée de vie se trouve aussi renforcée par l'utilisation d'un revêtement en verre plus résistant aux chocs et aux chutes. Les quatre modèles sont toujours résistants à l'eau (mais pas à l'eau de mer) et à la poussière.

L'iPhone 13 Mini offre une alternative compacte à l'iPhone 13 Crédit : RTL

Un écran plus fluide pour les versions Pro

À part une encoche rétrécie et une dalle légèrement plus lumineuse en extérieur, l'écran de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Mini n'offre pas de gain évident par rapport à l'iPhone 12. Si vous utilisez un iPhone 11 ou un iPhone XR, la différence sera nettement plus évidente : la technologie OLED offre des noirs plus profonds et des contrastes plus marqués qui rendent les films et les jeux plus naturels.



La principale nouveauté de cette année réside dans la technologie ProMotion utilisée pour les versions 13 Pro et 13 Pro Max. Quand les versions de base se contentent de faire défiler les images à l'écran en 60 Hz, la norme sur les smartphones en général, les versions Pro peuvent aller jusqu'à 120 images par seconde. On ressent un gain de fluidité lors d'une partie de jeux vidéo ou en naviguant dans l'interface du téléphone. Les pages Web défilent avec moins de saccades et les transitions entre les applications paraissent plus naturelles.



Attention : si elle fonctionne avec les applications natives de l'iPhone, cette technologie n'est pas encore prise en compte par les applications tierces. Des mises à jour devraient corriger ce point au fil du temps.



Proposé par l'iPad Pro depuis plusieurs années, ce type d'écran équipe déjà la plupart des concurrents de l'iPhone, comme le One Plus 9 Pro, le Galaxy S21 de Samsung ou le Oppo Reno 6. Apple a retardé son intégration le temps de trouver une solution pour préserver l'autonomie de ses téléphones car cette technologie est plus énergivore. L'écran de l'iPhone 13 Pro est donc adaptatif : il adapte le taux de rafraîchissement en oscillant de 10 Hz pour les activités basiques à 120 Hz pour les usages les plus exigeants.

Des photos plus précises la nuit

Lors de la présentation de l'iPhone 13, Apple a promis la plus grande avancée jamais apportée à la caméra de l'iPhone. Concrètement, la société américaine a augmenté la taille de ses capteurs, à savoir deux optiques, large et ultra-large, pour les versions de base, et trois caméras, large, ultra-large et un téléobjectif, pour les versions Pro, qui profitent en outre d'un scanner LiDAR pour mesurer la profondeur de champ.



Ces nouveaux capteurs permettent aux iPhone de réaliser de meilleures photos de nuit. Les clichés sont mieux calibrés : on observe plus de détails dans les images et des contrastes plus harmonieux dans les environnements où la lumière fait défaut. Le gain est notable par rapport à l'iPhone 12, même s'il ne justifie pas à lui seul une mise à niveau vers l'iPhone 13. Pour les propriétaires d'iPhone 11 et des versions antérieures, la différence est beaucoup plus évidente.

Photo prise avec le grand angle de l'iPhone 13 Mini dans un environnement peu lumineux Crédit : RTL

Photo prise avec le grand angle de l'iPhone 13 Pro dans un environnement peu lumineux Crédit : RTL

Les nouveaux iPhone partagent aussi le nouveau mode Cinématique. Cette option permet de faire un focus sur un sujet au premier ou au second plan en floutant le reste comme un mode portrait en vidéo. Elle permet aussi de réaliser des transitions automatiques pour passer d'un sujet à l'autre en tapant simplement dans l'image pour verrouiller la caméra dessus dans un effet flou/net.



Le rendu est plutôt convaincant dans les environnements bien éclairés. Mais le logiciel se dérègle facilement et manque parfois de précision dans le détourage de certains objets. Apple a d'ores et déjà indiqué qu'il améliorerait le système via des mises à jour logicielles au fil du temps. Le mode devrait d'ailleurs être aussi proposé aux iPhone antérieurs à l'avenir.



Comme chaque année, les versions Pro disposent de fonctionnalités photo plus avancées que les versions standards. L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max partagent ces mêmes options supplémentaires, à savoir l'ajout d'une optique macro sur le capteur ultra grand-angle pour prendre des photos jusqu'à 2 cm du sujet ou filmer en macro au ralenti comme en accéléré. Apple comble ici un vrai manque par rapport à la concurrence même si certains smartphones Android proposent des photos macro plus réussies.

Photo prise avec l'ultra grand-angle de l'iPhone 13 Pro Crédit : RTL

Les versions Pro ont aussi un téléobjectif avec un zoom optique 3X amélioré par rapport aux iPhone 12 Pro qui étaient limités à 2X et 2,5X. Ce nouveau zoom offre plus de flexibilité pour se rapprocher d'une scène sans bouger et de nouvelles perspectives de cadrage. Mais il a aussi tendance à prendre des photos un peu plus granuleuses lorsque la lumière est faible. Certains préféreront le rendu du zoom de l'iPhone 12 Pro.

Une autonomie bien améliorée

Depuis l'iPhone 11, Apple a remis à niveau ses smartphones par rapport à la concurrence sur le terrain de l'endurance. Grâce aux optimisations permises par la nouvelle puce A15, qui calcule de façon plus efficace comment allouer les ressources des téléphones en temps réel, et à la réorganisation de la disposition des composants, qui libère de l'espace pour la batterie, les iPhone 13 franchissent une nouvelle étape qui se traduit par une belle augmentation de l'autonomie de tous les modèles.



C'était le gros défaut de l'iPhone 12 Mini qui ne dépassait jamais la fin d'après-midi avec une utilisation intensive. L'iPhone 13 Mini peut désormais tenir jusqu'à la soirée en enchaînant les appels téléphoniques, les messages, les photos et les réseaux sociaux. La batterie se vide plus rapidement si vous enregistrez des vidéos 4K. Il se situe toujours en retrait des autres modèles du fait de son format.



Annoncé avec 2 heures d'autonomie en plus que l'iPhone 12, l'iPhone 13 est est aujourd'hui un téléphone que l'on peut utiliser facilement plus d'une journée tout en étant scotché à son écran du matin au soir. Les gains sont encore plus impressionnants pour les versions Pro peuvent passer une journée et une nuit sans être rechargés. La palme revient à l'iPhone 13 Pro Max, annoncé comme le smartphone le plus endurant du marché par la presse spécialisée.



Comme l'an dernier, les quatre modèles sont livrés sans adaptateur secteur avec seulement des écouteurs et un câble USB-C-Lightning, Apple part du principe que ses utilisateurs disposent déjà de blocs fournis avec leurs précédents appareils. Si votre premier critère d'achat est l'autonomie, n'oubliez pas que si votre iPhone actuel est encore couvert par la garantie, vous pouvez demander à Apple de remplacer gratuitement sa batterie.

Conclusion

Vous l'aurez compris, Apple a réservé les principales améliorations techniques de l'iPhone 13 aux domaines qui importent le plus à ses clients, la photo et l'autonomie. Ces évolutions font des nouveaux iPhone les meilleurs iPhone jamais conçus par l'entreprise et comblent un peu le retard accumulé sur la concurrence Android au niveau de l'écran et du téléobjectif, par exemple.



Mais elles ne sont pas forcément assez importantes pour considérer son iPhone 12 démodé. L'iPhone 13 s'adresse surtout aux utilisateurs des modèles antérieurs qui attendent depuis deux ou trois ans pour mettre à niveau leur appareil. Les améliorations seront beaucoup plus satisfaisantes pour eux.