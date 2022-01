Des équipes dépouillées de leurs meilleurs joueurs et des millions de crédits virtuels évaporés : des centaines de joueurs de la célèbre simulation de football sur consoles FIFA 22 disent avoir fait l'objet d'un piratage ces derniers jours. Ces hacks auraient permis à des tiers de prendre le contrôle de leurs comptes au sein du mode de jeu FIFA Ultimate Teams, le premier poste de dépense des joueurs de FIFA qui permet à l'éditeur américain Electronic Arts de réaliser chaque année des gains substantiels en constante augmentation.

Ce mode de jeu très populaire et addictif met aux prises les joueurs en ligne avec des équipes créées de toutes pièces composées de joueurs actuels et passés à échanger contre de la monnaie virtuelle ou à gagner dans des packs et des mini-jeux. Il est possible d'accumuler les crédits au gré des victoires en ligne ou, plus rapidement, en les achetant avec la carte bancaire.

Certains joueurs dépensent de grandes sommes d'argent dans ce mode pour obtenir des crédits plus rapidement qu'en enchaînant les victoires et constituer leur équipe de rêve. D'autres se sont spécialisés dans le trading de joueurs. Si bien que ce mode de jeu est aujourd'hui le plus rentable de FIFA et, plus largement, des franchises sportives d'Electronic Arts. L'éditeur a récolté 1,6 milliard de dollars par ce biais l'an passé, plus d'un tiers de ses revenus annuels.

L'assistance en ligne du jeu détournée par les pirates

Selon les témoignages publiés en ligne, les piratages toucheraient principalement des comptes de joueurs célèbres, tenus par des vidéastes qui diffusent leurs exploits en ligne sur Twitch ou sur YouTube, et des comptes ayant accumulé une grande quantité de crédits FIFA. Tous ont constaté le même mode opératoire. Les pirates se sont débarrassés de leurs meilleurs joueurs en les vendant à bas prix et ont transféré leurs crédits vers d'autres comptes, via l'achat et la revente de joueurs.

D'après les informations partagées par le joueur FUTDonkey, l'un des meilleurs traders du mode FIFA Ultimate Teams, les pirates ont pu accéder aux comptes avec la complicité du service d'assistance de l'éditeur du jeu. Les pirates cibleraient leurs victimes à partir des classements recensant les meilleurs vendeurs du mode Ultimate Team à partir desquels ils peuvent obtenir leurs identifiants dans le jeu. Ils demandent ensuite l'ouverture d'une procédure d'assistance au support en ligne pour demander à associer le compte à un nouvel email à la suite d'un blocage inopiné. "Les gens spamment l’assistance en ligne en demandant de changer les détails de mon compte jusqu'à ce qu'un conseiller incompétent leur donne finalement le compte", explique FUTDonkey sur Twitter.

Sollicité par RTL, Electronic Arts, l'éditeur américain du jeu, affirme avoir été informé de récentes tentatives de piratage de comptes sur FIFA 22. Une enquête interne est actuellement menée pour faire la lumière sur ces faits. EA renvoie les joueurs concernés vers la section de son site consacrée à la protection des comptes mais se refuse à tout autre commentaire pour l'instant. Sur les réseaux sociaux, des victimes de piratages passés disent avoir parfois réussi à récupérer leurs joueurs et obtenir un remboursement de leurs crédits de la part d'Electronic Arts. Des victimes s'interrogent également sur les données personnelles auxquelles ont pu accéder les pirates une fois en possession des comptes, certains pouvant notamment être liés à une carte bancaire.